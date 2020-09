Denis Villeneuves Dune is een van de meest gehypete films van het moment. Fans hopen op een eerste waardige verfilming van de scifiklassieker.

Het is een van de meest geliefde scifiverhalen ooit. Met Denis Villeneuve zit er een van de hotste regisseurs van het moment aan het stuur. Timothée Chalamet speelt de hoofdrol. Zendaya, Oscar Isaac, Javier Bardem en Charlotte Rampling doen mee. En de tientallen miljoenen keren bekeken trailer ziet er veelbelovend uit. Geen wonder dat Dune, dat pas half december verschijnt, nu al een van de meest gehypete films van het jaar is. Evenmin onbelangrijk: Dune heeft een dramatische voorgeschiedenis op het witte doek. 'Denis Villeneuve's Dune Could Be the Version We've All Been Waiting for', kopte The Guardian na het zien van de trailer. Frank Herberts scifiklassieker verscheen in 1965, nadat het boek eerst door een twintigtal uitgeverijen was afgewezen. Allicht zaten de ingewikkelde plotlijnen en grote thema's als religie, politiek en ecologie daar voor iets tussen. Dune speelt zich af op een woestijnplaneet genaamd Arrakis en vertelt het verhaal van rivaliserende clans die strijden om een mysterieus kruid en tussendoor gigantische zandwormen trotseren. De roman was geen instanthit, maar won uiteindelijk een Hugo en een Nebula Award, verkocht miljoenen exemplaren, bracht verschillende sequels en prequels voort en groeide uit tot een klassieker die Star Wars en Game of Thrones inspireerde. En toch had de eerste verfilming aardig wat voeten in de aarde. In 1971 kocht Planet of the Apes-producer Arthur P. Jacobs de filmrechten. Twee jaar later, nog voor het script af was, overleed hij. Enkele jaren later kwam de Chileense cultcineast Alejandro Jodorowsky met het geschifte plan om een meer dan tien uur durende film te maken met Salvador Dalí, Orson Welles, Mick Jagger en zijn twaalfjarige zoon in de cast. Die er nooit kwam (maar zijn groteske poging werd in 2013 wel samengevat in de documentaire Jodorowsky's Dune). Vervolgens werd Ridley Scott aan boord gehaald, om uiteindelijk het project door te geven aan David Lynch. Die slaagde er als eerste in om Dune, in 1984, in de bioscoop te krijgen, al was het resultaat allesbehalve wat mensen hadden gehoopt. Zijn Dune had zo'n onsamenhangende plot, bizarre droomscènes, onnodige voice-over en campy special effects dat Lynch er zelf trauma's aan overhield en zijn naam uit de credits haalde. Ook al heeft hij niet veel concurrentie, er ligt wel veel druk op Villeneuves schouders.De boekenFrank Herbert schreef zes Dune-romans. Daarna publiceerden andere auteurs nog eens dubbel zoveel prequels en sequels en dan is er nog een handvol kortverhalen. Als u alles gelezen wilt hebben voor de filmrelease, begint u er maar beter meteen aan. De comicsIn 1984 bracht Marvel Dune: The Official Comic Book uit, een adaptatie van de Lynch-versie. Onlangs werd een nieuwe comicreeks én een driedelige graphic novel aangekondigd, die in de aanloop naar de nieuwe film zullen verschijnen. De gamesEr zijn bordspelen, kaartspelen en role-playing games van Dune, maar het meest iconisch zijn de videogames. Vooral Dune II (1992) wordt gezien als een van de invloedrijkste games ooit en de voorloper van real-time strategy games à la Command & Conquer, Age of Empires en Warcraft. Goed nieuws voor de fans: Villeneuves adaptatie zal gepaard gaan met nieuwe games. De televisiereeksNa de Lynch-flop durfde niemand zich nog aan een verfilming te wagen. Tot John Harrison in 2000 het verhaal naar het kleine scherm bracht met de minireeks Frank Herbert's Dune. Een getrouwe adaptatie, maar lang niet zo memorabel als de boekenreeks. - Villeneuve laat zich alvast niet tegenhouden door de netelige filmgeschiedenis van Dune. Zijn versie covert de eerste helft van Herberts originele boek, waarmee hij allicht zinspeelt op het begin van een franchise. - Bovendien is er nog de spin-offreeks voor HBO Max Dune: The Sisterhood, die Villeneuve mee zal producen en die focust op de vrouwelijke orde Bene Gesserit. - Voor de volledigheid: de Lynch-film heeft intussen cultstatus verworven. Al wordt de regisseur zelf er nog steeds niet graag aan herinnerd.