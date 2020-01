Vier films die het laken naar zich toe trekken en net geen #OscarsSoWhite: de eerste conclusies uit de Oscarnominaties.

1. Het jaar van de slokoppen

Met Joker (11 nominaties), The Irishman (10), Once Upon a Time ... in Hollywood (10) en 1917 (10) zijn er maar liefst vier films die dubbele cijfers achter hun titel krijgen. Dat is uniek. Bijgevolg is ook het totaal aantal nominaties dat de vier meest succesvolle films samen verzamelden, 41 stuks, uitzonderlijk hoog. Het vorige record in deze eeuw lag op 39 nominaties en werd gehaald in 2012, 2008 en 2002.Mogelijk toeval, zegt Knack Focus-filmchef Dave Mestdach: de vier films in kwestie zijn nu eenmaal veel bekeken en goed onthaald. Maar hij ziet ook een andere tendens: 'De afgelopen jaren is de samenstelling van de Oscar Academy steeds diverser geworden. Dat betekent meer verschillende standpunten dus. Hoe diverser de visies, hoe meer de consensus, wat bijna iedereen heeft gezien en goed vindt, naar het midden neigt.'2. Netflix is niet uit de prijzenrace geslagen Netflix puurde begin deze maand slechts twee Golden Globes uit 34 nominaties. Veel waarnemers voorspelden toen al dat de streamingbons een moeilijk filmprijzenseizoen zou meemaken. Maar kijk: de Netflix-films sleepten samen 22 Oscarnominaties in de wacht, zeven meer dan vorig jaar. Met Martin Scorseses maffia-epos The Irishman en Marriage Story, het echtscheidingsdrama van Noah Baumbach met Scarlett Johansson en Adam Driver, heeft Netflix dit jaar een paar van de heetste ijzers in het vuur. Daarnaast zijn ook Two Popes, American Factory, een documentaire uit het productiehuis van Barack en Michelle Obama, en de animatiefilms Klaus en I Lost My Body nog in de running voor een beeldje. 3. Net ontsnapt aan #OscarsSoWhite?Eén van de tien genomineerden in de categorie Beste Film, Little Women van Greta Gerwig, is geregisseerd door een vrouw. Tussen de twintig genomineerde acteurs zit één latino (Antonio Banderas in Almodóvars Dolor y gloria) en één zwarte actrice (Cynthia Erivo in Harriet). Dat is alvast een diversere balans dan die van de BAFTA's, de Britse Oscars zeg maar, die de wind van voren kregen nadat geen enkele niet-witte acteur werd genomineerd. De #OscarsSoWhite-discussie die in 2015 voor het eerst onder die hashtag woedde, zal ook dit jaar dunnetjes worden overgedaan, maar mogelijk niet zo fel als toen. Dat neemt niet weg dat velen hadden gehoopt op nominaties voor Lupita Nyong'o in Jordan Peeles Us of Awkwafina, de rapster die pas nog een Golden Globe kreeg voor haar rol in The Farewell.