Une soeur van Delphine Girard maakt kans op de Oscar voor Beste Live Action-kortfilm.

Une soeur, een psychologische thrillerkortfilm van Delphine Girard, levert ons land volgende maand mogelijk een Oscar op. De film is genomineerd in de categorie Live Action Short.

Girard voert in Une soeur, voor de Oscars vanzelfsprekend vertaald naar A Sister, een man en een vrouw op (Guillaume Duhesme en Selma Alaoui) die op een donkere weg rijden wanneer die laatste naar de hulpdiensten belt. De operator wordt vertolkt door Veerle Baetens.

Naast Une soeur zijn de genomineerden Brotherhood van Meryam Joobeur, Nefta Football Club van Yves Piat, The Neighbors' Window van Marshall Curry en Saria de Bryan Buckley.

In dezelfde categorie als Une soeur haalde nog een Belgische film de shortlist, Les petites mainsvan Rémi Allier, maar die sleepte geen nominatie in de wacht. Ook voor de animatiefilm Mind My Mindvan Floor Adams is het Oscarsprookje voorbij. De Belgische inzending voor de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige film, Nuestras madres van César Diaz, viel al eerder uit de boot.

Of Girard wél wint, weten we op 9 februari. Dan vindt de 92ste editie van de Oscars plaats. Het is de eerste Belgische Oscarnominatie sinds 2017, toen de Belgisch-Frans-Japanse animatiefilm The Red Turtle het eindlijstje haalde. Voor de laatste Oscar die een film uit ons land kon winnen, moeten we terug naar Een Griekse tragedie van Nicole van Goethem, die in 1987 het beeldje won voor de beste korte animatiefilm.

