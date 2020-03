No Time to Die wordt de laatste James Bond-film waarin Daniel Craig de geheim agent speelt. Dat bevestigde hij zelf tijdens de Amerikaanse show Saturday Night Live, na een periode waarin verschillende geruchten de ronde deden.

Het nieuws komt niet onverwacht, want de acteur twijfelde al langer om te stoppen. In 2017 maakte hij tijdens The Late Show bekend dat hij nog één keer de rol van Bond op zich zou nemen. En nu wordt dat dus ook officieel. Volgens hemzelf wordt No Time to Die niet alleen z'n laatste Bondfilm worden, maar ook een van de beste: ' Phoebe Waller-Bridge van Fleabag helpt ons met het script', vertelde hij.

Zijn Bond-avontuur begon in 2006, toen Casino Royale in de zalen kwam. De film werd lovend onthaald en betekende een nieuwe, frisse start voor 007. Twee jaar later kon Quantum of Solace op heel wat minder goede reacties rekenen. Voor opvolger Skyfall, geregisseerd door Sam Mendes, was er dan weer lof. Intussen is het vijf jaar geleden dat we Craig nog eens aan het werk zagen als Bond, in Spectre.

Wie de acteur nog een laatste keer wil zien schitteren als 007, zal wel nog even geduld moeten uitoefenen: No Time to Die zou normaal volgend jaar uitkomen, maar de première werd vorige week uitgesteld tot november omwille van het coronavirus. Maar zelfs na No Time to Die 'zal het niet zo anders zijn', zei Craig grappend. 'Om de zoveel tijd zal ik me naar de camera wenden met de woorden: my name's Bond, James Bond.'

