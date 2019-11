De zes duurste showrunners uit de tv-wereld en hoeveel ze verdienen

Geert Zagers Journalist bij Knack Focus

Nu Apple TV+ ook in ons land gelanceerd is en Disney+ dra in de VS van start gaat, barst de tv-oorlog pas definitief los. De eerste winnaars zijn al bekend. De makers van Game of Thrones gingen voor 200 miljoen dollar naar Netflix. De broers achter Stranger Things bleven bij Netflix voor een bedrag van negen cijfers. J.J. Abrams zei neen tegen een half miljard dollar van Apple TV+. En de man achter Batwoman verdient vijf keer zoveel als Kevin De Bruyne. Niks dat meer zegt over de proporties van de streamingstrijd dan de krankzinnige bedragen die showrunners vandaag naar het hoofd gesmeten worden.

© Mellon

De vrouw achter How to Get Away with Murder, Scandal, Grey's Anatomy, Private Practice

