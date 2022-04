Vier jaar nadat hij internationaal succes oogstte met 'Girl' dingt Lukas Dhont dit jaar met zijn tweede langspeelfilm 'Close' mee naar een Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. Ook de broers Dardenne zitten in competitie, met hun film 'Tori en Lokita'. Dat heeft Thierry Frémaux, de algemeen afgevaardigde van het evenement, donderdag bekendgemaakt, samen met de rest van de programmatie.

Close vertelt het verhaal van een hechte vriendschap tussen twee dertienjarige jongens, Leo en Remi. Wanneer die abrupt wordt afgebroken, zoekt Leo toenadering tot Sophie, de moeder van Remi. De cast bestaat hoofdzakelijk uit nieuw, jong talent, en Emilie Dequenne.

Tori en Lokita van Luc en Jean-Pierre Dardenne gaat dan weer over twee jonge ballingen, met een onverbrekelijke band, die zich in België komen vestigen.

De 75ste editie van het filmfestival van Cannes wordt van 17 tot 28 mei gehouden in de Franse kuststad. De volledige programmatie, met internationale blikvangers van onder meer Claire Denis, David Cronenberg, Park Chan-Wook, Hirokazu Kore-eda en Kelly Reichardt, vindt u op de website van het filmfestival.

