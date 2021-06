Het 74ste filmfestival van Cannes ontvangt in juli 24 films in de officiële competitie, waaronder die van de Italiaanse regisseur Nanni Moretti, de Amerikaan Sean Penn, de Rus Kirill Serebrennikov, de Fransman Jacques Audiard en de Belg Joachim Lafosse. Dat hebben de organisatoren donderdag aangekondigd tijdens een persconferentie.

Joachim Lafosse en co vervoegen de Amerikaan Wes Anderson (The French Dispatch), de Nederlander Paul Verhoeven (Benedetta) en Fransman Leos Carax (Annette), die eerder al werden aangekondigd.

Annette mag het filmfestival openen en werd voor een deel gedraaid in Vlaanderen, onder meer in de onderwaterstudio's van Lites in Vilvoorde. Wim Opbrouck is er te zien in een bijrol. De Brusselse regisseur Joachim Lafosse werd met zijn film Les Intranquilles geselecteerd voor de officiële competitie.

Vrouwen op Cannes

Van de 24 films die in de running zijn voor de Gouden Palm, zijn er vier van een vrouwelijke regisseur. Het gaat om de Françaises Mia Hansen-Love, Catherine Corsini en Julia Ducournau, en de Hongaarse Ildiko Enyedi.

Bij de geselecteerde films buiten competitie bevindt zich onder meer De son vivant van Emmanuelle Bercot. De opnames van die film moesten stilgelegd worden omdat Catherine Deneuve in het ziekenhuis was beland. Ook de thriller van de Amerikaan Tom McCarthy Stillwater met Matt Damon werd geselecteerd.

Nieuwe categorie

Dit jaar is er bovendien een nieuwe categorie in het leven geroepen, 'Cannes Premières', voor filmmakers die eerder al werden geselecteerd voor de competitie. Er is ook een rubriek gewijd aan milieukwesties. Midden april kondigde het festival al een reeks maatregelen aan om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.

De officiële selectie telt in totaal 61 films. De jury, die wordt voorgezeten door de Amerikaan Spike Lee, moet nog worden bekendgemaakt. Woensdag kondigde de organisatie ook aan dat de Amerikaanse actrice Jodie Foster de Gouden Erepalm ontvangt.

Cannes 2021 Het filmfestival van Cannes vindt dit jaar uitzonderlijk plaats van 6 tot 17 juli.

De films in competitie: Annette - Leos Carax (Frankrijk) A feleségem története (The story of my wife) - Ildikó Enyedi (Hongarije) Benedetta - Paul Verhoeven (Nederland) Bergman island - Mia Hansen-Love (Frankrijk) Drive my car - Ryusuke Hamaguchi (Japan) Flag day - Sean Penn (VS) Ha'berech (Ahed's knee) - Nadav Lapid (Israël) Casablanca beats - Nabil Ayouch (Marokko) Hytti nro 6 (Compartment no.6) - Juho Kuosmanen (Finland) The worst person in the world - Joachim Trier (Noorwegen) La fracture - Catherine Corsini (Frankrijk) The restless - Joachim Lafosse (België) Paris 13th district - Jacques Audiard (Frankrijk) Lingui - Mahamat-Saleh Haroun (Tsjaad) Memoria - Apichatpong Weerasethakul (Thailand) Nitram - Justin Kurzel (Australië) France - Bruno Dumont (Frankrijk) Petrov's flu - Kirill Serebrennikov (Rusland) Red rocket - Sean Baker (VS) The French dispatch - Wes Anderson (VS) Julia Ducournau (Frankrijk) Tre piani - Nanni Moretti (Italië) Tout s'est bien passé - François Ozon (Frankrijk) A heros - Asghar Farhadi (Iran)

