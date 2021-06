De Brusselse regisseur Joachim Lafosse neemt met zijn nieuwe film Les intranquilles deel aan de officiële competitie van het filmfestival van Cannes. Ook het filmdebuut van Laura Wandel, Un Monde, en La Civil van de Vlaams-Roemeense Teodora Ana Mihai zijn deze zomer te zien in Cannes. De films werden geselecteerd voor 'Un Certain Regard', een onderdeel van het filmfestival dat gedurfde films en jong talent bekroont.

Het is al de vierde keer dat een film van Lafosse geselecteerd werd voor het prestigieuze filmfestival. In 2012 werd zijn film A perdre la raison geselecteerd voor Un Certain Regard. Lafosse maakte verder ook deel uit van de Quizaine des réalisateurs, voor Elève libre in 2008 en L'Economie du couple in 2016. Maar dit jaar maakt hij kans op de Gouden Palm.

Les Intranquilles vertelt het verhaal van een koppel van wie het leven overhoop gegooid wordt door mentale problemen. De productie is in handen van Stenola Productions en kreeg steun van het Centre du cinéma et de l'audiovisuel van de Federatie Wallonië-Brussel.

Un Monde van Laura Wandel en La Civil van Teodora Ana Mihai zijn dit jaar geselecteerd voor Un Certain Regard, het onderdeel van de officiële selectie van Cannes dat gedurfde films en jong talent in de schijnwerpers plaatst. Un Monde, een film over pesterijen op school, is een 100 procent Belgische productie, met als hoofdproducent Dragons Films en coproducent het Gentse productiehuis Lunanime, met steun van FWB en VAF. Belgen Maya Vanderbeque en Gunter Duret spelen de hoofdrollen. In 2014 zat de kortfilm Les Corps van Laura Wandel ook al in de officiële selectie van Cannes.

La Civil, van de Vlaams-Roemeense Teodora Ana Mihai, vertelt dan weer het verhaal van een Mexicaanse moeder die op zoek gaat naar haar dochter die werd gekidnapt door een drugskartel. De film is een productie van Hans Everaert voor het Antwerpse productiehuis Menuetto, in coproductie met het productiehuis van de gebroeders Dardenne, Les Films du Fleuve, het Roemeense Mobra Films van Gouden Palm-winnaar Cristian Mungiu en het Mexicaanse Teorema. (Belga)

Cannes 2021 Het filmfestival van Cannes vindt dit jaar uitzonderlijk plaats van 6 tot 17 juli.

