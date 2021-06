De Amerikaanse actrice en regisseur Jodie Foster zal de Gouden Erepalm ontvangen op de 74ste editie van het festival van Cannes, dat van 6 tot 17 juli loopt.

De prijs, die in het verleden onder meer naar Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo en Agnès Varda ging, 'eert een briljant artistiek parcours, een zeldzame persoonlijkheid en een discreet maar duidelijk engagement voor de grote thema's van onze tijd', zeggen de organisatoren in een communiqué.

De actrice, die twee Oscars won, zal de eregast op de openingsceremonie van het filmfestival zijn, waarvan de jury voorgezeten wordt door de Amerikaan Spike Lee.

'Jodie Foster geeft ons een mooi cadeau door de terugkeer van het festival op de Croisette te komen vieren', schreef voorzitter Pierre Lescure, die 'een trouwe vriendin van het festival' loofde. In 2001 zag de actrice met pijn in het hart af van het voorzitterschap van de jury om een thriller met David Fincher te draaien.

'Het flatteert me dat Cannes aan me gedacht heeft en ik ben heel vereerd dat ik enkele woorden van wijsheid kan doorgeven of enkele avonturen kan vertellen aan de nieuwe generatie van cineasten', zo wordt Foster in de mededeling geciteerd.

De vertolkster van rollen in klassiekers als Taxi Driver (1976) en The Silence of the Lambs (1991) speelde ook in het Frans, een taal die ze perfect beheerst, in Moi, fleur bleue van Eric Le Hung (1977), Le sang des autres van Claude Chabrol (1984), en Un long dimanche de fiançailles (2004) van Jean-Pierre Jeunet.

Het festival maakt donderdag zijn officiële selectie bekend. (Belga)

