De film Benedetta van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven is geselecteerd voor de competitie van het Filmfestival van Cannes.

Benedetta vertelt het verhaal van een lesbische kloosterzuster in het vijftiende-eeuwse Italië, dat door de pest geteisterd wordt. In de film van Paul Verhoeven speelt de Belgische Virginie Efira de hoofdrol van zuster Benedetta, naast Charlotte Rampling, Lambert Wilson en de Belgische Daphné Patakia.

Paul Verhoeven vergaarde bekendheid als regisseur van Turks fruit (1973), gebaseerd op de roman van Jan Wolkers. Later trok hij naar de Verenigde Staten, waar hij onder andere RoboCop (1987) en Basic Instinct (1992) maakte. Net als Benedetta is zijn laatste film Elle (2015), met Isabelle Huppert in de hoofdrol, een Franse productie. Die film opende het Filmfestival van Cannes in 2016 en leverde Verhoeven een Golden Globe voor beste buitenlandse film op.

Seks en geweld

De films van Verhoeven bevatten een flinke portie seks en geweld. 'Je moet mij niet vragen waarom er zoveel seks in mijn films zit,' zei Verhoeven daarover tegen het NRC in 2016, 'maar waarom andere regisseurs zo weinig seks in hun films steken. Met seks kun je iets uitdrukken wat je niet in woorden kunt uitdrukken, net als met muziek, of met schilderkunst. Wat je in de ogen ziet tijdens seks, dat is onzegbaar. Als seks in een film alleen maar wordt gebruikt om te laten zien dat ze neuken, dan is het saai. Maar als je het om dramatische redenen doet, om redenen van schoonheid of whatever, dan is het voor mij net zo belangrijk als een dialoog. Ik vind het raar als mensen dat anders zien.'

Het Filmfestival van Cannes stond in mei 2020 gepland, maar werd omwille van de pandemie uitgesteld naar juli 2021. De films die geselecteerd waren voor de competitie, kregen een kwaliteitslabel mee. Dit jaar vindt het filmfestival plaats van 6 tot 17 juli. (Belga)

