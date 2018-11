Tv-tip van de dag: 'Elle', het perverse psychodrama van Paul Verhoeven

'Ik ben te amoreel om me er druk over te maken.' Met dat ene zinnetje diende de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven ten tijde van Showgirls de tegenstanders van zijn vaak controversiële films van antwoord. Tonnen boze reacties kreeg hij ook na Elle, een subversieve thriller die een wel heel beladen onderwerp behandelt: verkrachting als een prikkel voor seksuele fantasieën.

Verhoeven laat er geen gras over groeien en opent meteen met de brutale verkrachtingsscène. De alleenstaande Michèle (Isabelle Huppert) wordt in haar huis in een rijke buitenwijk van Parijs overvallen door een man met een bivakmuts op. Hoe hard ze zich ook verzet, de indringer is te sterk, geeft haar een paar rake klappen en vergrijpt zich aan haar. In plaats van aangifte te doen bij de politie, ruimt ze rustig alle sporen van het delict op en neemt ze een bad. Al snel pikt Michèle, die een videogamebedrijf runt, de draad weer op, en dan slaat Verhoeven pas écht aan het provoceren: zijn protagoniste begint te fantaseren over haar belager en doet er alles aan om hem opnieuw te ontmoeten.

Hoe meer Michèle weigert om zich in de slachtofferrol te wentelen, hoe meer we over haar perverse karakter en duistere verleden te weten komen. Zo pusht ze haar designers om de game waaraan ze werken seksueel agressiever te maken, heeft ze seks met de man van haar beste vriendin, twijfelt ze over haar rol als moeder en - last but not least - blijkt haar vader een seriemoordenaar. Het maakt dit spannende psychodrama, waarin ook een storm, een libertijnse oma en een religieuze buurvrouw een belangrijke rol spelen, alleen maar uitdagender.

Is Elle amoreel? Bagatelisseert Paul Verhoeven verkrachting of heeft hij net veel voeling met de vrouwelijke psyche? Het oordeel is aan de kijker. Waar niemand omheen kan, is dat Hupperts vertolking van Michèle even indrukwekkend is als die van de frigide pianolerares Erika Kohut in het al even gecontesteerde La pianiste van Michael Haneke. Faut le faire.