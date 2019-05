Ooit was Virginie Efirah bang van cinema, nu is ze dé Belgische actrice van het moment

Vergeet Cécile de France, vergeet Emilie Dequenne, vergeet Veerle Baetens. Dé Belgische actrice van het moment is Virginie Efira. Volgend jaar speelt ze een lesbische non in de nieuwe Paul Verhoeven, momenteel maakt ze grote sier in Cannes met Sibyl. En dat had ze eigenlijk nooit verwacht.

© .