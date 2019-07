Het International Film Festival Antwerpen (Iffa) dient een klacht in tegen het Antwerp International Film Festival Belgium (AIFFB), dat dinsdag op de radar van de filmwereld verscheen en volgens de organisatie van het Iffa nep is.

Vzw Calicot, de organisatie van het nieuwe International Film Festival Antwerpen (Iffa), dient klacht in tegen de onbekenden achter Antwerp International Film Festival Belgium (AIFFB). Dat laat ze woensdag weten in een persbericht. Dinsdag dook het AIFFB voor het eerst op, via een oproep op het online filmfestivalplatform FilmFreeway aan filmmakers om zich in te schrijven voor een filmcompetitie in Antwerpen.

Om verschillende redenen stelden filmprofessionals zich er vragen bij. Zo lag het inschrijvingsgeld verdacht hoog, werd het gelanceerd zonder noemenswaardige website of sociale media en bleek het hotel op het adres waar het event zou doorgaan van niets te weten. Bovendien kunnen de namen die op de FilmFreeway-pagina als organisatoren stonden opgegeven, vrij gemakkelijk worden gekoppeld aan andere filmfestivals waar kwalijke geruchten over de ronde gaan.

Tot nu toe kon niemand de organisatie bereiken, maar FilmFreeway haalde de oproep gisterenavond wel nog offline. Dat gebeurde op initiatief van Iffa, zegt organisator Ben Geysen in een persbericht. 'De organisatie betreurt het ten zeerste dat malafide personen via deze weg proberen jonge filmmakers op te lichten door hen inschrijvingsgeld te laten betalen voor een fake filmcompetitie', zegt organisator Ben Geysen in een persbericht. 'We roepen de bevoegde instanties zoals het Vlaams Audiovisueel Fonds (de koepelorganisatie voor film in Vlaanderen, nvdr.) op om mee de filmmakers en de filmindustrie in Vlaanderen te beschermen tegen dit soort van praktijken en de oplichters aan te klagen.'

Voor wie uitkijkt naar een credibel internationaal filmfestival in Antwerpen: de eerste editie van het Iffa gaat door van 10 tot 15 maart 2020.