Onbekend filmfestival in Antwerpen doet wenkbrauwen fronsen: 'Alles wijst erop dat dit nep is'

Er is een nieuw filmfestival opgedoken, dat volgend jaar zou plaatsvinden in een Antwerps hotel. Nu ja: het hotel weet van niks, net als het VAF en Flanders Image, maar het inschrijvingsgeld is wel verdacht hoog. Experts vermoeden dat het event nep is.

Van 3 tot en met 10 oktober 2020 vindt de eerste editie van Antwerp International Film Festival Belgium plaats (AIFFB). Althans, zo staat het te lezen op FilmFreeway, de belangrijkste portaalsite voor filmmakers die hun werk willen inschrijven voor festivals. Wie een film wil indienen van meer dan dertig minuten, betaalt 65 tot 75 dollar (58 tot 67 euro) inschrijvingsgeld, afhankelijk van tegen welke deadline hij zich wil inschrijven. Een kortfilm kost je tussen 45 en 55 dollar (40 en 49 euro).

