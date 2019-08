Vorige week stelden meerdere media, waaronder Knack Focus, zich vragen bij een nieuw filmfestival in Antwerpen dat opvallend veel geld vroeg aan filmmakers. Organisator Carl Tooney weerlegt de beschuldigingen dat hij een fake event zou organiseren: 'Onze eerste editie zal gratis zijn, voor bezoekers én filmmakers.'

In de Vlaamse filmwereld ging meer dan één wenkbrauw de hoogte in toen Knack Focus, en in haar spoor enkele andere media, precies één week geleden berichtte over het Antwerp International Film Festival Belgium (AIFFB). Het festival zou in oktober 2020 voor de eerste keer plaatsvinden, stond te lezen op filmplatform FilmFreeway, maar bij de locatie die stond aangegeven, het Quality Hotel in Antwerpen, wisten ze van niets. Bovendien stond er op de website geen datum of locatie vermeld en vroeg de organisatie volgens kenners abnormaal veel inschrijvingsgeld, zeker voor een nieuw festival. Het enige wat we na wat onderzoek konden achterhalen, was dat het AIFFB hoogstwaarschijnlijk een organisatie was van Film Fest International, die in het verleden gelijkaardige festivals opzette in onder Londen, Nice en Madrid.

