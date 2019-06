In maart 2020 zal voor het eerst het International Film Festival Antwerpen plaatsvinden. Met diversiteitawards, internationale kaskrakers en filmvertoningen verspreid over de hele stad heeft de organisatie alvast grootse plannen.

Na dertig jaar zal Antwerpen opnieuw een grootschalig filmfestival huisvesten. Het International Film Festival Antwerpen, kortweg Iffa., zal volgend jaar plaatsvinden van 10 tot 15 maart en heeft grote ambities. 'We willen zoveel mogelijk verschillende mensen bereiken en verbinden', klinkt het bij de organisatie, die het festival vandaag voorstelde aan de pers. 'Niet alleen door het aanbod, dat evengoed kaskrakers uit Hollywood als Chinese arthouse zal omvatten, maar ook qua organisatie. De films zullen worden vertoond over heel de stad, zowel in de grote bioscoopcomplexen als in de kleinere cinema's en culturele centra in verschillende wijken.'

...