Seckou Ouologem volgt Maud Vanhauwaert op als Antwerps stadsdichter. Ouologem is een slam poet en brengt zijn poëzie dus vooral op de planken. Zijn mandaat gaat in op 31 januari 2020, Gedichtendag.

'Achter slam schuilt een sociale motivatie. Je wil duidelijk en compact je punt maken. Alles wat je op het podium doet, krijgt betekenis. Slam gaat over bewuste keuzes maken', zei Seckou Ouologem in 2011 in Knack Weekend over slam poetry. De energieke voordrachtsvorm, een kruising tussen poëzie en performance met elementen uit de hiphopcultuur, won sindsdien alleen maar aan impact, succes en belang. Ouologem is daar al jaren het levende bewijs van, maar is dat nog meer nu bekend is geraakt dat hij de tiende stadsdichter van Antwerpen wordt. Hij volgt daarmee Maud Vanhauwaert op en komt in hetzelfde rijtje te staan als Tom Lanoye, Ramsey Nasr, Bart Moeyaert, Joke Van Leeuwen, Peter Holvoet-Hanssen, Bernard Dewulf, Stijn Vranken en Maarten Inghels.

Voor velen klinkt Ouologems naam nog niet zo bekend als die van zijn voorgangers, maar in de slamscene is de man zonder meer een sterkhouder. In 2009 won hij de Kifkif Awards en in 2015 Spoken Van Dale in de categorie lyrics. Hij is mede-oprichter van Capital Slam, een Vlaamse Scholencompetitie voor poëzie in al haar gedaanten, en van Word Wa(ar), een podiumvoorstelling op basis van woordbattles. In Antwerpen programmeert hij al jaren Wordt in het Letterenhuis en het Felix Poetry Festival in Het Bos.

Chris Lomme

Zijn talent als organisator is zonder meer een troef voor de taak van stadsdichter, van wie het Antwerpse stadsbestuur verwacht dat hij zijn werk zichtbaar maakt in het straatbeeld. Daarnaast is hij ook in het 'klassieke' podiumcircuit actief en maakte hij onder meer een poëzievoorstelling met Chris Lomme.

'Hij schrijft toegankelijke Nederlandstalige slampoëzie die slim is opgebouwd en doordacht is. Hij is technisch sterk en heeft een eigen stem en warme podiumuitstraling', wordt de keuze voor Ouologem verder gemotiveerd. Die werd gemaakt door een adviescommissie met onder meer Letterenhuis-directeur Nele Hendrickx, Poeziecentrum-directeur Carl de Strycker en Mourad Bekkour van de Arenbergschouwburg.

Met Ouologem, wiens vader uit Mali komt, heeft Antwerpen voor het eerst ook een niet-witte stadsdichter. 'Ik voel me Belg noch Malinees. Wél Antwerpenaar', zei hij over zijn roots in Knack Weekend. 'Ik houd van mijn stad, al bekijk ik die anders dan de meeste inwoners. Voor mij is Antwerpen een plaats waar veel kan, een mengelmoes waar heel wat culturen en kleuren samenkomen.'

Ouologem neemt zijn nieuwe functie op vanaf 31 januari 2020, Gedichtendag. Wat hij ermee gaat doen, is nog niet bekend.

