Van 6 tot en met 9 mei 2021 zal in Leuven voor het eerst een boekenfestival georganiseerd worden. Dat heeft het stadsbestuur dinsdag via een persmededeling bekendgemaakt. Het festival kreeg de naam 'Druk in Leuven'.

'Nergens vind je meer boekenwinkels, uitgeverijen, auteurs en literaire performers bij elkaar dan in Leuven', zegt de Leuvense schepen van cultuur, toerisme en evenementen Denise Vandevoort (sp.a). 'Dat mag wel wat harder in de verf gezet worden.'

Op een dertigtal locaties organiseert de stad, in samenwerking met KU Leuven, Leuven Leest en de Leuvense boekhandels en uitgeverijen, allerhande activiteiten. Er wordt bijvoorbeeld een literair programma uitgewerkt, waarvoor Belgische en internationale schrijvers in gesprek gaan met het publiek. Lezingen, signeersessies en performances vullen het programma aan.

Saskia De Coster

'Wij dragen als universiteit literatuur sowieso een warm hart toe', vertelt Bart Raymaekers, vicerector Humane Wetenschappen, Kunst, Cultuur en Erfgoed aan KU Leuven. 'Zo mochten we dit jaar Saskia De Coster als onze allereerste writer-in-residence verwelkomen. Met haar hulp hebben we onder andere online leesclubs opgezet om studenten en personeelsleden in deze moeilijke tijden samen te brengen. Literatuur verbindt en geeft moed.' Voor 'Druk in Leuven' zal Saskia De Coster een literaire avond cureren.

De spreiding over de verschillende locaties moet bovendien zorgen dat het festival op een coronaveilige manier plaatsvindt. Een aantal evenementen zal ook online en via livestreaming te bekijken zijn. (Belga)

