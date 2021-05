Cartoonist Karl Meersman rijft de tweede prijs Press Cartoon Belgium binnen met een tekening voor Knack Focus.

Gisterenavond werden de winnaars van Press Cartoon Belgium 2021 bekendgemaakt, de awards voor de beste Belgische perscartoons. Onze huistekenaar Karl Meersman kon een prijs verzilveren met zijn cartoon over de vijfde verjaardag van de aanslag op Charlie Hebdo, die verscheen op 8 januari 2020 in Knack Focus. Hij haalde de tweede plaats en mag € 2.000 mee naar huis nemen.

'Het statement tegen geweld van Karl Meersman kan ruimer toegepast worden dan alleen op de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. Hij toont ook hoe bijvoorbeeld de Palestijnen tegenover Israël staan of de virologen tegenover de publieke opinie, die de coronamaatregelen aan zijn laars lapt', zegt de jury van Press Cartoon Belgium over de tekening van Meersman.

O- Sekoer, pseudoniem van Luc Descheemaeker, kreeg de hoofdprijs voor twee cartoons die in januari en mei vorig jaar op Facebook verschenen: een eerste over het fascisme dat in Europa oprukt, en een tweede over racisme in de Verenigde Staten van gewezen president Donald Trump. Op de derde plaats strandde dan weer duBus, huistekenaar van vooraanstaande Franstalige krant La Dernière Heure, met de tekening Migranten in Lesbos.

In de jury van Press Cartoon Belgium 2021 zetelden wetenschappers die betrokken zijn bij de strijd tegen het coronavirus, zoals onder meer virologen Steven Van Gucht en Marc Van Ranst, en fotograaf Gaël Turine, die de gevolgen van de pandemie voor het verplegend personeel documenteerde. De prijzen worden overhandigd op 3 juli in Knokke-Heist bij de opening van het Internationaal Cartoonfestival. Alle genomineerde cartoons zullen er te zien zijn.

Press Cartoon Belgium bekroont sinds 1999 het beste tekenwerk uit de Belgische pers, in samenwerking met het Internationaal Cartoonfestival van Knokke-Heist. Dit jaar werden 21 cartoonisten genomineerd met 95 cartoons die in 2020 in de pers zijn gepubliceerd. (M.M.)

