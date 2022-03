De Amerikaanse acteur Jussie Smollett (39), die een valse klacht had ingediend voor een racistische en homofobe aanval, is daarvoor veroordeeld tot 150 dagen cel en een boete van 25.000 dollar (bijna 23.000 euro). Volgens Amerikaanse media moet hij ook 120.000 dollar terugbetalen aan de stad Chicago voor de gemaakte kosten in zijn zaak.

De voormalige ster van de Amerikaanse serie Empire had in januari 2019 aan de politie verklaard dat hij 's nachts in de buurt van zijn huis was aangevallen door twee gemaskerde mannen. Hij sprak van een racistische en homofobe aanval. Maar de acteur werd later zelf gearresteerd omdat hij valse verklaringen zou hebben afgelegd. Volgens onderzoekers zou hij de mannen hebben betaald om de aanslag tegen hem in scène te zetten. Smollett had gehoopt dat dit zijn carrière ten goede zou komen.

De rechter in Chicago oordeelde donderdag dat de acteur 'arrogant, egoïstisch en narcistisch' is geweest. Volgens hem heeft Smollett met zijn daden veel schade toegebracht aan echte slachtoffers van dergelijke misdrijven, die vaak moeite hebben om naar buiten te treden met hun verhaal. Ook zou hij enkel en alleen op aandacht uit zijn geweest en hoopte hij met zijn actie als een voorvechter van sociale gelijkheid te worden gezien. Na de uitspraak verloor de acteur in de rechtbank zijn zelfbeheersing en begon hij tegen de rechter te schreeuwen.

De voormalige ster van de Amerikaanse serie Empire had in januari 2019 aan de politie verklaard dat hij 's nachts in de buurt van zijn huis was aangevallen door twee gemaskerde mannen. Hij sprak van een racistische en homofobe aanval. Maar de acteur werd later zelf gearresteerd omdat hij valse verklaringen zou hebben afgelegd. Volgens onderzoekers zou hij de mannen hebben betaald om de aanslag tegen hem in scène te zetten. Smollett had gehoopt dat dit zijn carrière ten goede zou komen. De rechter in Chicago oordeelde donderdag dat de acteur 'arrogant, egoïstisch en narcistisch' is geweest. Volgens hem heeft Smollett met zijn daden veel schade toegebracht aan echte slachtoffers van dergelijke misdrijven, die vaak moeite hebben om naar buiten te treden met hun verhaal. Ook zou hij enkel en alleen op aandacht uit zijn geweest en hoopte hij met zijn actie als een voorvechter van sociale gelijkheid te worden gezien. Na de uitspraak verloor de acteur in de rechtbank zijn zelfbeheersing en begon hij tegen de rechter te schreeuwen.