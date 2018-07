Meer dan 100.000 mensen willen Netflix-serie van het scherm wegens 'fatshaming'

De nieuwe reeks Insatiable wordt pas op 10 augustus gereleased, maar enkel op basis van de plot en de trailer hebben nu al meer dan 100.000 mensen een petitie getekend op de activistische site Change.org om de serie stop te zetten.

Insatiable volgt een scholier met overgewicht, gespeeld door Debby Ryan, die heel wat kilo's verliest en vervolgens op een gewelddadige manier wraak neemt op haar pestende schoolgenoten.

Niet oké, vinden de initiatiefnemers van de petitie, die de makers van de serie beschuldigen van fatshaming. 'Het gif in deze serie gaat verder dan de reeks. [Insatiable] is deel van een veel groter probleem waarvan ik kan garanderen dat elke vrouw ermee te maken heeft gekregen in haar leven, namelijk haar zelfwaarde koppelen aan haar lichaam om een lustobject te zijn voor de mannelijke blik', schrijven ze. Verder hekelen ze het idee dat meisjes met overgewicht hun overtollige kilo's moeten kwijtgeraken om aan zelfvertrouwen te winnen.

Debby Ryan, die Patty speelt, countert de kritiek. 'We identificeren de pesters net en zeggen: dit is niet oké', schrijft ze op Instagram. 'Ik ben dankbaar om deel uit te maken van een reeks, geschreven door slimme vrouwelijke auteurs, die willen uitpluizen wat voor een druk we op jonge meisjes leggen.' Netflix zelf heeft nog niet gereageerd.