Vuurwerk doet het met Glints op nieuwe single 'New Flow'

Vuurwerk, het alias van brothers in beats Thieu Seynaeve en Jergan Callebaut, ontstond een jaar of vijf geleden in Brussel, waar de band met vocalisten als Max Colombie van Oscar and the Wolf en Sylvie Kreusch van wijlen Soldier's Heart in zee ging voor de ep's Grip en Warrior (2015). Zo'n half jaar geleden verruilden Seynaeve en Callebaut onze hoofdstad voor Londen. Daar werken ze als respectievelijk klinisch psychiater en psycholoog, én leggen ze de laatste hand aan hun debuutalbum, in samenwerking met locals als Salem Khazali, de stem achter vorige single Face It.

Ook op het kersverse New Flow doet een halve local mee: rapper-zanger Jan Maarschalk Lemmens van Glints, een Antwerpenaar die familie aan de rand van Londen heeft zitten.

Lemmens is al langer kind aan huis bij Vuurwerk, dat onder meer voor de productie van de jongste Glints-ep Burgundy (2017) tekende. En nu bewijst hij Vuurwerk dus een wederdienst met zijn vocale flow op New Flow. Resultaat: 'a clubby anthem for the broken-hearted', aldus Vuurwerk zelf.

Wie wil gaan clubben bij Vuurwerk moet op 30 juni op Rock Werchter, op 19 augustus op Pukkelpop en op 25 oktober in de Ancienne Belgique zijn.