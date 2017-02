'Face It': Belgisch electroduo Vuurwerk steekt nieuwe single af

Face It is, na Because I Feel Thingsuit eind 2016, de tweede vrucht van Vuurwerks Britse avontuur. 'Het nummer gaat over jezelf terugvinden in anderen, over het samenspel van ego's, over verwachtingen en de projectie van onze eigen gevoelens op de mensen uit onze naaste omgeving', zegt Seynaeve over die single.

Werd - andermaal - achter de microfoon geposteerd: de in Londen woonachtige Salem Khazali, ook de hoofdrolspeler in de clip bij Face It, geregisseerd door Seynaeve. Daarin zien Khazali 's nachts thuiskomen in een leeg huis en achtervolgd worden door herinneringen aan een stukgelopen relatie. Geen Vuurwerk zonder een beetje weemoed.

De band bracht eerder al de ep's Wakening, Warrior en GRIP uit (waaraan Max Colombie en Sylvie Kreusch hun stemmen verleenden), en remixte songs van onder meer Balthazar. Jergan Callebaut is ook een veelgevraagd producer, die meewerkte aan tracks van bevriende acts als Oscar and the Wolf, Tsar B en Glints.