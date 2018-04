Technoduo Joyhauser: 'Mensen weten stilaan dat dit geen nichemuziek is'

Joris Cielen en Stijn Vanspauwen doken met hun melodieuze techno al op in het zendschema van Studio Brussel en op de line-up van Pukkelpop. Dat ze op de rand van de doorbraak staan, is duidelijk, dat ze volop willen springen ook. 'Het doel is simpel: van onze passie ons beroep maken.'