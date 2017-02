Ruim 70% van muziek op Studio Brussel komt van mannen

Op de radio is het genderevenwicht ver te zoeken, besluit Apache. Het platform voor onderzoeksjournalistiek zocht uit of mannen meer airplay krijgen dan vrouwen. Apache focuste daarbij op Studio Brussel, omdat de zender volgens de website van de VRT een 'muzikale gids' wil zijn.

Testosteronbom

De resultaten van het onderzoek spreken voor zich: ruim zeventig procent van de nummers kwam van mannelijke soloartiesten en bands die volledig uit mannen bestaan. Een kleine twintig procent was afkomstig van 'gemixte' bands en nog geen tien procent kwam van vrouwen.

'De muziekmarkt is heel mannelijk en dat vertaalt zich in ons muziekaanbod', verklaart VRT-woordvoerder Hans van Goethem aan Apache. 'Het voornaamste criterium is kwaliteit. Die wordt zeker ook door vrouwelijke artiesten aangeleverd. Alleen zijn ze in aantal, globaal binnen de muzieksector, minder vertegenwoordigd.'

'MIA = wit + man'

Aanleiding voor het onderzoek was de tiende editie van de Music Industry Awards, die vanavond worden uitgereikt. Ook dit jaar blijven vrouwen ondervertegenwoordigd. Volgens de muziekwebsite Indiestyle werden maar liefst 31 mannen tegenover vier vrouwen en vijf gemengde groepen werden geselecteerd, de categorieën 'solo man' en 'solo vrouw' om evidente redenen niet meegerekend.

Er kwamen behoorlijk wat reacties van vrouwelijke artiesten. Inne Eysermans van Amatorski tweette de niet mis te verstane boodschap 'MIA code = wit + man'. Ook Lady Linn vindt het genderonevenwicht een gemiste kans. 'Het is tof dat er zo veel verschillende genres zijn, maar er komen ook veel mensen niet aan bod. Zo worden vrouwen voornamelijk in vrouwencategorieën gestoken. Ik schrijf al mijn muziek en arrangementen en zo zijn er wel meer: Trixie Whitley, An Pierlé, Inne Eysermans... Daar mag meer aandacht voor bestaan. 'Solo Man' en 'Solo Vrouw' mogen voor mijn part wegvallen: geef vrouwen meer erkenning in alle categorieën', aldus de artieste.