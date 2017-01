Vrouwen in rock: 'Mannen die neerbuigend doen, dat groeit er vanzelf wel uit'

Na jaren uitstel kwam ze onlangs toch in huis: een zwarte, iets te blinkende basgitaar. Als twintiger had ik al eens geflirt met een akoestische gitaar, maar zes snaren en ongrijpbare barré-akkoorden maakten een voortijdig einde aan mijn muzikale ambities. Gelukkig hebben andere vrouwen wel doorgezet en hun plaats in de muziekwereld opgeëist.

Tel ze maar eens op, de vrouwelijke artiesten die vorige zomer als hoofdact op de festivals speelden. Best Kept Secret had na acht uur 's avonds Christine and the Queens en Beach House, Rock Werchter PJ Harvey, Ellie Goulding en Florence + The Machine. Couleur Café programmeerde Selah Sue en Trixie Whitley in het late tijdslot. Cactusfestival pakte uit met SX, Dour met Poliça. Op Dranouter stonden Suzanne Vega en Zaz bovenaan op de affiche, Pukkelpop schoof Rihanna en Roisin Murphy naar voren als publiekstrekkers.

...