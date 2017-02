Over het belang van de MIA's: 'Waarom geen prijs voor beste Waal?'

Na tien jaar zijn de MIA's een vaste waarde in de muzieksector geworden. Over hun impact bestaat discussie. Kan een MIA een carrière maken of kraken? Ervaringsdeskundigen als Balthazar en Lady Linn geven een antwoord: 'In principe zijn de MIA's niet veel meer dan een grote televisieshow.'