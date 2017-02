Sigaretten en satellieten: de hoogte- en laagtepunten uit 10 jaar de MIA's

Het rock-'n-rollgehalte van Tom Barman (2009)

Het is ten strengste verboden om te roken op televisie, maar als Milow vijf awards krijgt uitgereikt, mag er wel een uitzondering gemaakt worden, moet Tom Barman gedacht hebben toen hij tijdens de uitzending een sigaret opstak. Toen de Leuvense singer-songwriter ook nog eens de prijs voor hit van het jaar verzilverde, werd het de dEUS-frontman te veel. Met een aantal handgebaren uitte hij zijn frustratie. Later op de avond wist gitarist Mauro Pawlowski nog een stukje decor te vernielen. Milow eindigde de uitzending met de woorden 'Leuven-Antwerpen: 5-2'.

De satellietverbinding van Bart Peeters (2009)

Een duet tussen Hannelore Bedert en Bart Peeters, twee bakens in de Nederlandstalige muziek, lijkt niets bijzonders, tenzij de twee zich kilometers van elkaar bevinden. Via een satellietverbinding brachten ze een versie van Ontdooi me: Bedert vanuit de studio van de MIA's, Peeters tijdens een van zijn concerten.

De Tupac-ervaring van Free Souffriau (2010)

Over aparte duetten gesproken: Free Souffriau kan er ook wat van. Als winnaar in de categorie 'Vlaams Populair' zong ze samen met wijlen Ann Christy Dag vreemde man. Videobeelden van Christy overbrugden de kloof tussen hemel en aarde.

De brandende piano van Daan (2010)

Tijdens de performance van Daans hit Exes stond de studio bijna in vuur en vlam. Letterlijk. Voor extra spektakel werd er wat brandstof op zijn piano gegooid. Daar bleek achteraf gezien niet zo goed over nagedacht. Daan weet nu in ieder geval dat het moeilijk pianospelen is met verbrande vingers. Het vuur bleek bovendien moeilijk te blussen. Een eerste livecrematie op de openbare omroep werd maar nipt vermeden.

De misplaatste grappen van Marcel Vanthilt (2011)

'Nog meer vuurwerk en het zou hier naar Greet Rouffaer beginnen te ruiken'. Vanthilt staat al langer bekend om zijn gedurfde uitspraken, maar toen hij op die manier Milk Inc. afkondigde, maakte hij een inschattingsfout. Hij refereerde aan een gasongeval op de set van Wittekerke, waarbij de actrice zwaar verbrand raakte. De opmerking zorgde voor heel wat controverse en zowel televisiezender Eén als Marcel Vanthilt boden hun excuses aan.

De buitenlander die met twee MIA's aan de haal ging (2012)

Als er iets te winnen valt, komt blijkbaar ons chauvinistisch trekje bovendrijven. Zo claimde ons land de in Brugge geboren maar toch vooral Australische Gotye als een nationaal product. Met zijn monsterhit Somebody That I Used To Know mocht hij zowel het beeldje voor hit van het jaar als dat voor beste videoclip meenemen. Dat Gotye naar de andere kant van de wereldbol migreerde toen hij twee jaar was, nog amper Nederlands spreekt en zelf toegeeft dat hij 'niet het gevoel heeft België goed te kennen', werd met de mantel der liefde bedekt.

De BMX'er van Selah Sue en 't Hof van Commerce (2013)

Het is eens wat anders dan de gebruikelijke achtergronddansers: tijdens het duet tussen Selah Sue en 't Hof van Commerce, op zich al een verrassende combinatie, mocht er ge-bmx't worden op het podium.

Het accent van Natalia (2014)

Het had een 'fiejesje moete wurre', maar het Kempisch dialect van gelegenheidspresentatrice en fulltime Oevelse Natalia zorgde voor een kleine politieke rel. N-VA vond dat de VRT haar beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid had geschonden. Ook het publiek wist de keuze voor de zangeres met de ongecamoufleerde tongval niet te smaken. Ruud Hendrickx, de taaladviseur van de openbare omroep gaf nadien toe dat het om een miscasting ging.

Het record van Stromae (2014)

Acht nominaties, acht awards: Stromae brak in 2014 het recordaantal van overwinningen met zijn album Racine Carrée. Hoewel hij daarna geen nieuwe plaat meer uitbracht, werd hij ook de volgende jaren nog bedolven onder de op wasmachines lijkende beeldjes. Tijdens de zoveelste dankspeech werd het hem allemaal even te veel.

Het onbekende gezelschap van Prins Laurent (2014)

Toen prins Laurent de MIA voor beste album mocht uitreiken, wilde hij dat moment graag met iemand delen. En dus betrad hij het podium met een onbekende vrouw die hij net uit het publiek had gesleurd. 'Ik sta hier niet graag alleen, dus nu staan we hier samen.' De vrouw keek lichtjes ongemakkelijk toe, maar had toch maar mooi haar 15 seconds of fame op zak.

De vliegende Christoff (2015)

Charmezanger Christoff heeft een haat-liefderelatie met de MIA's. Hoewel hij zelf vier beeldjes op zijn schouw heeft staan blinken, vindt hij dat er vanuit de organisatie wordt neergekeken op de Vlaamse populaire muziek. Als tegenreactie besloot hij in 2015 zélf eens neer te kijken op de awardshow. En dat nam hij letterlijk: zittend op een kraan zweefde hij boven het publiek en bracht hij het nummer Voor jou.