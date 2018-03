Op de set bij de nieuwe videoclip van Faces On TV: 'Gitaar spelen is hier nogal cliché, hè?'

Verfborstels, halfafgewerkte schetsen, een rommelig keukentje en wat leesvoer op de plank. Het Gentse atelier waar de nieuwe videoclip van Faces On TV wordt gedraaid, ademt creativiteit. Niet toevallig is het ook de stek van een artiest, beeldend kunstenaar Sam Scarpulla, tevens het brein achter al het artwork van Faces On TV.

De muurschildering in Scarpulla's slaapkamer valt meteen op. 'Het is een samenstelling van alle kleine kunstwerkjes die hij voor mijn singles heeft gemaakt', zegt Jasper Maekelberg. 'Daarnet wilden de regisseurs het beeld absoluut gebruiken in een scène. Een mooi toeval.'

Dancing After All, het nummer waarvoor hier vandaag een videoclip wordt gedraaid, is de voorbode van Night Funeral, het langverwachte debuut van Faces On TV. Langverwacht, omdat het indrukwekkende lijstje Belgische bands waar Maekelberg de afgelopen jaren voor werkte als producer en bandlid (Warhaus, Bazart, Tsar B...) doet uitkijken naar wat hij in zijn mars heeft wanneer hij helemaal zelf aan zet is.

De druk ligt dus hoog, en het is dan ook nog eens steenkoud in het atelier van Scarpulla. Toch oogt Maekelberg ontspannen. Met niet meer dan een t-shirt en een badjas om het lijf doet hij zijn uiterste best om zich warm te houden én te spelen met de camera. Hij hangt in de zetel, pingelt wat op zijn elektrische gitaar en volgt de instructies van de makers op.

Toch lijkt hij niet helemaal overtuigd. 'Gitaar spelen in een videoclip is nogal cliché, hè. Ik heb nog wel een boek bij, denk ik. Allez, hier ligt de Snoecks: is dat goed genoeg?'

Delen Maekelberg zo stijlvol mogelijk in een appel laten bijten: het is een kunst op zich.

Twee gezichten

De clip van Dancing After All speelt met de tweestrijd tussen een introverte en extraverte persoonlijkheid, wat in beeld gebracht wordt aan de hand van een splitscreen. Toch is er een flinterdunne lijn tussen de linker- en rechterhelft van het scherm. Het geheel is voor interpretatie vatbaar: zien we een clip van iemands gespleten persoonlijkheid, of draaien twee dezelfde dagen gewoonweg uit op een ander scenario? De haat-liefdeverhouding van Maekelberg met zijn tegenspeelster, choreografe en danseres Jade Derudder, illustreert deze stijloefening perfect.

De thematiek komt niet uit de lucht gevallen. Maekelberg haalde de inspiratie voor zijn debuutalbum uit het drukke maar vaak ook eenzame leven op tournee met Warhaus, het soloproject van Balthazar-frontman Maarten Devoldere. 'Je leeft constant in een bubbel. Dat is moeilijk te vatten, zeker als je thuiskomt en terug met je vrienden en familie hoort om te gaan. Ik zie die mensen doodgraag, maar toch geeft het me een bevreemdend gevoel. Alsof mijn introverte en extraverte persoonlijkheid constant met elkaar in de clinch gaan.'

Delen Mijn introverte en extraverte persoonlijkheid gaan constant met elkaar in de clinch. Jasper Maekelberg

De creatieve vonk die tot Dancing After All zou leiden, ontstond tijdens een nacht stappen op tour. 'Tijdens een avondje uit leer je een meisje kennen en word je snel verliefd. Helaas ebt dat gevoel even snel weer weg. We'll be dancing after all, maar daar stopt het dan ook.' (lacht)

Voor de productie van de clip tekent het filmduo Maanlander present. Regisseur Jeroen Mylle en cinematograaf Fabrice Parent werkten eerder al samen met de post-metalband Oathbreaker en met rapper Brihang. Op de set is het duo spraakzaam, gedreven en gul met instructies.

Maekelberg zo stijlvol mogelijk in een appel laten bijten: het is een kunst op zich. En ook Derudder wordt door Mylle aangevuurd het onderste uit de kan te halen. 'Je mag roepen wat je wil, in slow motion ziet toch niemand dat', zegt de regisseur, terwijl hij haar demonstreert hoe ze een scheldtirade moet afsteken. 'Gij voze gast! Fuck you!'

Het kost de ijsberende actrice duidelijk krachten om met woorden te blijven spuwen, en ook Maekelberg doet zijn uiterste best om voor zich uit te staren en zijn cool te bewaren.

Achteraf kijkt het Maanlanderduo toch tevreden terug op de geschoten beelden. 'Topprestatie, gasten. En jij vooral, Jasper. Het moet moeilijk zijn om vijf minuten lang uitgekafferd te worden zonder daarop te mogen reageren.' (lacht)

Het is een race tegen de klok in Gent. Het gros van het werk moet gebeuren voor het donker is, en er staat nog een scène op het dak gepland, waarvoor er hopelijk wat mensen komen opdagen. Figuranten ergens krijgen is altijd moeilijk', zegt Parent. 'Of het moest voor geld zijn: "50 euro? Waar en wanneer?"'