Nominaties Mercury Prize bekend: heeft Arctic Monkeys de beste Britse plaat van het jaar gemaakt?

De nominaties voor de Mercury Prize 2018, een prijs voor het beste Britse album van het afgelopen jaar, zijn bekendgemaakt. In totaal kunnen twaalf platen, allemaal uitgekomen tussen 22 juli 2017 en 20 juli 2018, de prestigieuze award in de wacht slepen.

Arctic Monkeys is voor de vierde keer in zijn bestaan genomineerd met Tranquility Base Hotel and Casino en kan de Mercury Prize zo voor de tweede keer winnen, nadat de groep die in 2006 ook al kreeg voor zijn debuut Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Tot nu toe kon enkel PJ Harvey met twee platen winnen.

Ook Florence + the Machine werd voor High as Hope al eens genomineerd, twee keer zelfs, maar kreeg de prijs nog nooit. Noel Gallagher is dan weer voor het eerst genomineerd met zijn High Flying Birds, nadat zijn vroegere groep Oasis in het verleden al twee keer op de shortlist belandde.

Op de lijst met genomineerden staan ook drie debuutalbums: Everything Is Recorded, het project van platenbaas Richard Russell, Lost and Found van Drake-protegé Jorja Smith en Novelist Guy van grime-artiest Novelist.

De Mercury Prize wordt op 20 september uitgereikt.