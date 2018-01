Naar het fort met King Dalton: 'Het liefst zouden we onze platen geen titel geven'

King Dalton speelde de soundtrack van Eén-reeks Tom en Harry en trad al aan op Dranouter en Pukkelpop. Toch is de kans reëel dat de band ergens in een hoekje van uw muzikaal geheugen is beland. Een opfrisbeurt dan maar.

King Dalton verenigt een broederpaar (Pieter en Jonas De Meester), een koppel (Laïs-zangeres Jorunn Bauweraerts en Think Of One-bassist Tomas De Smet) en een drummer, Frederik Heuvinck van het ter ziele gegane A Brand. De vijf brouwen al tien jaar hun eigen stoofpotje met gelijke delen folk, funk, blues en country. Dat leverde tot nu toe een zorgvuldig geboetseerd, titelloos debuut op en de grillige tweede plaat Thilda op, waarvoor King Dalton in een verweerd landhuis kampeerde.

Voor hun nieuwe muzikale spruit, toepasselijk The Third gedoopt - 'het liefst zouden we onze platen geen titel geven' - maakten de agenda's van de groepsleden dat onmogelijk. Pieter De Meester brak tot ver buiten onze landsgrenzen potten met Stavroz en ook de rest van de groep ging met eigen projecten de boer op.

Bijgevolg kan The Third weleens de laatste plaat van King Dalton worden, zegt zangeres Jorunn Bauweraerts. Wanneer we haar naar de laatste twee jaar vragen, klinkt er een zucht aan de andere kant van de lijn. 'Het hele proces naar The Third schetsen? Dan moeten we een documentaire maken, denk ik.'

Een speciaal groepke

'Een band zijn is sowieso niet simpel, ik denk dat veel groepen dat zullen beamen. Als je tien jaar bezig bent, zoals wij, wordt het altijd heftig. Ieder van ons steekt uiteindelijk zijn ziel in die muziek. De dingen worden dan heel persoonlijk, je neemt er moeilijker afstand van.'

'We zijn dan ook nog eens een speciaal groepke, en dan heb ik het vooral over de persoonlijkheden. Muzikaal geeft dat meer dan eens vuurwerk, maar dat maakt het samenwerken er niet gemakkelijker op. Oorspronkelijk zouden we meer nummers in groep schrijven, maar de meesten van ons hadden het ontzettend druk. En we zijn last-minute mensen, dat ook.'

Het resultaat is een plaat die in zes verschillende studio's is opgenomen. 'In stukjes en hapjes, maar het heeft wel gewerkt', vindt Bauweraerts. The Third is zelfs minder complex geworden dan Thilda. 'Minder tijd hebben is soms ook een voordeel. Hoe ouder ik word, hoe meer ik begin te merken dat je meer gefocust werkt als je beperkt bent in tijd en middelen.'

Een goed voorbeeld daarvan is de nieuwe videoclip van King Dalton bij Walking Wounded, de eerste single uit The Third. 'We wilden eerst naar het fort van Mortsel gaan, maar daar konden we niet binnen. Dan maar naar het fort van Wommelgem, om daar de clip in nauwelijks anderhalf uur op te nemen.'

Bauweraerts schreef het nummer tijdens een trektocht in Ierland, die ze in haar eentje maakte na een emotioneel zware periode. 'Ik heb mij er helemaal overgegeven aan de natuur. Dat was heftig, maar ook helend. De clip symboliseert voor mij dan ook een ontpopping, het afleggen van je oude ik. Ik vind dat een mooi idee, dat je na een goede crisis bewust kan kiezen wie je vanaf dan niet meer wil zijn.'

Bekijk hieronder de videoclip van Walking Wounded