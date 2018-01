Mark E. Smith, zanger van The Fall, op 60-jarige leeftijd overleden

Mark E. Smith, de zanger van de Britse postpunkband The Fall, is overleden. Hij werd zestig. Het nieuws werd bevestigd door zijn label Cherry Red Records, dat belooft de volgende dagen meer details te zullen geven over zijn overlijden.

Het ging al langer niet goed met Smiths gezondheid. Zo moest The Fall in de tweede helft 2017 concerten in de VS annuleren omdat Smith in het ziekenhuis lag. Afgelopen herfst werkte de zanger zelfs een concert af in een rolstoel.

Mark E. Smith werd geboren in 1957 en richtte The Fall op in 1976 met Martin Bramah en Tony Friel. Van die drie was Smith de enige die tot op vandaag bij de groep speelde. Meer zelfs, hij ontsloeg zijn bandleden regelmatig en in de loop der jaren speelden meer dan zestig muzikanten bij de groep.

The Fall ontstond als product van de nadagen van de punk en stond van meet af aan bekend om de eenvoudige songstructuren vol herhaling, een rauwgeluid en de zangstijl van Smith, die vaak eerder zijn teksten lijkt op te zeggen dan te zingen. De groep bleef tot op vandaag albums maken en optreden - in 2017 kwam de 32ste studioplaat New Facts Emerge uit.