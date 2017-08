Luister: In Een Discotheek doet het swingend, én in het Nederlands

Soms vraagt een mens zich af hoe Bazart zou klinken met twee zangeressen, de metronoom in overdrive en een ontketende jazzdrummer. Fans van In Een Discotheek, een van de bands in het Jong Muziek-programma van Theater Aan Zee, kennen het antwoord.

De band rond Maya Mertens speelde afgelopen winter op het Brussels Jazz Weekend en mocht het publiek van Het Zesde Metaal opwarmen. O ja, eind augustus mogen ze de finale van de Nekka-wedstrijd spelen.

In Een Discotheek speelt woensdag, donderdag en vrijdag nog op verschillende locaties in Oostende. Hier kun je alvast luisteren naar hun versie van Moe, live op de binnenkoer van Fort Napoleon.