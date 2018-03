Le Motel, de vaste beatmaker van Roméo Elvis (maar niet meer voor lang)

Momenteel is Fabien Leclercq alias Le Motel (26) nog de baan op met Roméo Elvis, de rapper met wie hij al twee jaar een onafscheidelijk duo vormt. Daarna loopt hun vennootschap stilaan af, onthult de Brusselse beatmaker. 'Aanvankelijk wilden we samen een plaat maken, maar we hadden ten tijde van Morale zoveel tracks dat Morale 2 niet kon uitblijven. Een jaar later was het weer van dat en besloten we de heruitgave Morale 2luxe uit te brengen, inclusief tien nieuwe songs. En zo is onze samenwerking er een van langere adem geworden...