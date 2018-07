De nieuwe videoclip van Moby is een rare natuurdocumentaire. Bekijk hem hier

Met iets als een 'carrière' is hij naar eigen zeggen al lang niet meer bezig, vertelt hij aan wie het horen wil, maar muziek maken doet Moby nog steeds. Op zijn recentste plaat Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt laat Richard 'Moby' Melville de Prodigypunk van zijn vorige twee langspelers voor wat die is en stopt hij zijn songs weer in met de weeïge triphopdekentjes die u kent van succesalbums als Play (1999) en Hotel (2005).

De clip voor Sorrow Tree, alweer de vierde single van Everything Was Beautiful, is een soort psychedelische mininatuurdocumentaire geworden. Moby doopte onder meer snelgroeiende bomen, woekerende paddenstoelen, een bergketen, een kloppend hart en een bedachtzaam kijkende roofvogel in groene, blauwe en rode kleurenfilters. Gastzangeres Julie Mintz is de moeder natuur van dienst, van Moby zelf krijgt u enkel de bebrilde ogen te zien.

Dat Mintz moeder natuur is, zeggen we niet zomaar. De clip is namelijk een hommage aan mother!, de religieuze horrorallegorie van Darren Aronofsky waarin Jennifer Lawrence een soortgelijk personage speelt en die vorig jaar duizenden cinemabezoekers kokhalzend de zaal deed uitrennen - of het scheelde toch niet veel. Iets met dode baby's, meer zeggen we niet. U mag blij zijn dat Moby het bij een kloppend hart heeft gehouden.

'Hoe ga ik dit uitleggen zonder drie uur aan de telefoon te hangen?' grijnst Melville als we hem vragen waarom hij zich liet inspireren door de geschiftste film van 2017. 'Zowel mother! als mijn plaat gaan voor mij over de leegte waarin de mensheid zich bevindt', komt er uiteindelijk uit. 'De mens is op drift, alleen en verlaten in het universum. Om dat te vergeten doet hij zowat alles, van oorlogen beginnen tot eindeloos spelletjes spelen op zijn smartphone.' En videoclips maken, dat ook.