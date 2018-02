De nieuwe clip van Madensuyu toont de tragiek én het geluk achter de Gentse Rabot-torens

'Hij maakte een plaat, ik maakte een documentaire en samen maakten we een kind. En dat allemaal tegelijkertijd. Maar het is ons gelukt.'

Christina Vandekerckhove vertelt het lachend, maar je mag het gerust drie huzarenstukjes noemen. Zelf maakte ze Rabot, een prachtige documentaire over drie Gentse woontorens, allemaal afgebroken of klaar voor de sloop, en hun bewoners. De film kreeg niet alleen veel goede kritieken, maar viel eind vorig jaar ook in de prijzen op Film Fest Gent. Haar man, Stijn De Gezelle, zorgde voor de soundtrack en puurde daarvoor uit Current, de plaat die hij vorige maand met zijn noiserockduo Madensuyu uitbracht.

Nu heeft een van de nummers uit die plaat, Breathe Sail On, een videoclip, samengesteld met beelden uit de film. 'Eigenlijk is het één langgerekte spoiler', zegt Vandekerckhove. 'Daarom hebben we de release een tijdje uitgesteld.'

Demoversie

De Gezelle schreef het nummer niet speciaal voor de documentaire van zijn eega, maar de thematiek van paniek en beklemming bleek goed bij Rabot te passen. 'Ik voelde me meteen benauwd toen ik de torens voor het eerst bezocht', vertelt hij. 'Toen ik jong was, passeerde ik er dagelijks, maar ik heb nooit geweten hoe schrijnend het leven van de mensen achter de muren was. Ik denk trouwens dat de meeste Gentenaars dat niet weten.'

De Gezelle en drummer Pieterjan Vervondel speelden voor zowel de film als de clip in de flatgebouwen zelf, maar bijna hadden de afbraakwerken roet in het eten gegooid. 'Toen wij aan het filmen waren in de appartementen die Christina had gekozen, waren ze onder en boven ons flats aan het strippen', legt De Gezelle uit. 'Hadden we langer gewacht, dan hadden we van locatie moeten veranderen.'

De clip is niet één en al tristesse. Dat is te danken aan de bewoners van de Rabottorens, meer nog dan Madensuyu de echte sterren van de clip. Met veel levenslust dansen ze voor de camera op Breathe Sail On, maar dat had wel wat voeten in de aarde. 'De bewoners kregen een demoversie van dat nummer te horen. Toen we de song voor echt gingen opnemen, moesten we het tempo van die demo dan ook strikt aanhouden, omdat het anders niet zou kloppen.'

