De nieuwe clip van Bed Rugs is een weemoedig staaltje vallen en weer opstaan

De Antwerpse psychrockers van Bed Rugs zagen het groots in 2018. Hun derde album Hard Fun Grand Design zou een exclusief op vinyl verkrijgbare dubbelaar worden, met 26 tracks, elk voorzien van hun eigen artwork door Shane Butler van de Amerikaanse psychbands Quilt en Olden Yolk.

Delen 'We hebben de regisseur van onze clip zelfs de tekst van het nummer niet gegeven.' Noah Melis, drummer en songschrijver Bed Rugs

Het driemanschap had dus meer dan genoeg redenen om psyched te zijn, tot de vinylperserij begon tegen te werken. 'Onze testpersing klonk zo dof als iets', vertelt drummer en songsmid Noah Melis. 'Bleek dat onze muziek niet voldeed aan een of andere standaard van het computersysteem van die firma en ze daarom aan onze equalizing hadden geprutst zonder dat met ons te overleggen.'

Een andere perserij zoeken was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want aanvankelijk kon geen enkele firma Hard Fun Grand Design voor eind juni opleveren. 'Allemaal de schuld van Record Store Day en die bullshit majors die voorrang kregen met hun zoveelste reissue van Jimi Hendrix', grijnst Melis. 'Gelukkig heeft Fré De Vos, uitbater van platenzaak Morbus Gravis in Antwerpen en een vriend van ons, een voetje tussen de deur bij een Belgische perserij. Die kon ons wel uit de nood helpen.'

Zonder verhaal

En zo serveert Bed Rugs vanaf 18 mei toch de copieuze, licht hallucinogene hutsepot die al even staat te pruttelen, op vinyl. Als amuse-gueule lanceert de groep nu de clip voor de openingstrack, Each Side. Een overgangsnummer, noemt Melis het, van de Tame Impala-achtige sound die je hoort in oudere Afrekeninghitjes als Specks naar de in synthtapijtjes gedrenkte nieuwe plaat.

Voor de regie van Each Side, de eerste clip die de band niet zelf draait, tekende Richard Law. De Amerikaan, die al clips draaide voor onder anderen Julian Lynch, kreeg meteen carte blanche. 'We hebben hem zelfs de tekst van het nummer niet gegeven', zegt Melis. 'Nu ja, de betekenis van onze lyrics vervaagt meestal tot zelfs Yannick (Aerts, muzikant en tekstschrijver bij Bed Rugs, nvdr.) niet meer weet waarover ze nu precies gaan. Ik hou sowieso niet van videoclips met een verhaal, zolang de beelden maar aansluiten bij de sfeer van de muziek.'

Hoe we die sfeer moeten beschrijven van de video, die vooral bestaat uit figuranten die zich van muren en daken laten vallen, is ons ook na een paar kijkbeurten nog niet duidelijk. 'De valbewegingen passen wel een beetje bij de weemoed in Each Side', vindt Melis. 'Richard liet zich inspireren door het werk van Bas-Jan Ader, een Nederlandse conceptuele kunstenaar die vooral bekend stond om zijn performances rond zwaartekracht. En om zijn einde: in 1975 wilde hij met een bootje de Atlantische Oceaan oversteken. Enkel zijn boot is teruggevonden, hijzelf nooit.'