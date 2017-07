De beste 10 concerten van Rock Werchter 2017

RADIOHEAD

'When someone asks when Radiohead were at their best I shall say Rock Werchter 2017- I was there', aldus de recensent van dienst bij het Britse blad NME. Daar sluiten wij ons volmondig bij aan. Wie zich liet meelokken in het grillige universum van Oxford's Finest, waar melodie en dissonantie systematisch tegen elkaar aanschuurden, ervaarde dingen die zich nauwelijks in woorden laten vatten. Radiohead gaf een in alle opzichten zinnenprikkelend concert waar zoveel magie bij kwam kijken dat het de concurrentie achteloos wegvaagde. Ze opereerden Buiten Categorie. En daar wordt niet over gecorrespondeerd.

SYSTEM OF A DOWN

Het leek of Frank Zappa uit de doden was opgestaan, een metalgitaar droeg en het publiek van pogo-pogo-pogo liet doen. Het piepte, het schuurde, het kraakte: Serj Tankian en co. walsten Rock Werchter plat met niks dan malle metal.

ARCADE FIRE

Het was soms een beetje carnavalesk, hoe het Canadese indierockgezelschap rond het echtpaar Win Butler en Régine Chassagne over het podium huppelde, maar muzikaal was everything wow. Met Arcade Fire is een nieuwe Heiland der Headliners opgestaan. Hoera!

THURSTON MOORE GROUP

Frank Deboosere had het verzuimd ervoor te waarschuwen, maar zodra Thurston Moore en zijn band in The Barn op het podium verschenen, stak er een storm op die pas een uur later ging liggen. De drie heren en dame speelden verbluffend tegen elkaar op, brachten melodieën en tegenmelodieën in stelling, counterden noise-erupties met pastorale motiefjes, goochelden met feedback en gaven blijk van een gezonde free-jazzattitude. De toeschouwers gingen gewillig mee in de trip en kwamen tot dezelfde conclusie als wij: avontuur is het mooiste tijdstip van de dag en Moore blijft op zijn 58ste de coolste gitarist van zijn generatie.

LORDE

Op het zopas verschenen Melodrama deed de Nieuw-Zeelandse Lorde weinig minder dan haar status van 'toekomst van de muziek' - niet onze woorden, maar die van David Bowie zaliger - bevestigen. En in Werchter? Daar stond een volgestouwde Barn haar op te wachten. En iederéén praised the Lorde. Terecht.

ROYAL BLOOD

Goed, ze zijn slechts met zijn tweeën en hun muzikale formule heeft zo zijn beperkingen, maar de stonerrockers van Royal Blood legden zoveel inzet en bevlogenheid aan de dag dat ze met minimale middelen (bas, drums en zang) toch het maximum aan effect wisten te sorteren. Zanger-bassist Mike Kerr en drummer Ben Thatcher bewandelden de kortste weg tussen Queens of the Stone Age en Muse en wie hun verpletterende set in Werchter meemaakte, hield er gewis tuitende oren, blauwe plekken en enkele kneuzingen aan over. Want dit was niet zomaar een concert, het was een ware veldslag.

BENJAMIN CLEMENTINE

De Ghanese Londenaar krijgt gewis de prijs voor het meest bizarre concert tijdens de jongste editie van Rock Werchter. De man had niet alleen een excentrieke stem, ergens tussen Antony Hegarty en Nina Simone, hij durfde ook voluit buiten de lijntjes te kleuren en kwam zo tot een even onwaarschijnlijke als uitdagende stilistische hybride waarin kerkmuziek, opera, Broadwaymusical en drum & bass jolig tegen elkaar opbotsten. Of hoe je als artiest bezwerend uit de hoek kunt komen en toch ongrijpbaar kunt blijven.

SOULWAX

Alles schuurde, botste, striemde en bliepte tijdens het optreden van Soulwax. De Dewaeles brachten drie drummers in stelling en veroorzaakten een verpletterende energie-ontlading die ook bij het publiek voor een ongeziene adrenalinerush zorgde. Soulwax slaagde erin met haast louter elektronische hulpmiddelen en met de dynamiek van een DJ-set toch een rock-'n-roll gevoel te creëren. En zo toonde het Gentse gezelschap voor de zoveelste keer waarin een klein land groot kan zijn.

PROPHETS OF RAGE

Ragen deden ze, de hiphop- en metalprofeten van Rage Against the Machine, Public Enemy en Cypress Hill. Als Prophets of Rage grepen ze naar de onvervalste klassiekers van hun moedergroepen, en gaven daarmee een concert om 'fuck you' tegen te zeggen.

VUURWERK

Het was meteen eerste keer, goeie keer op Rock Werchter voor Jergan Callebaut, Thieu Seynaeve en nieuwbakken lid Salem Khazali.Vuurwerk speelde een set vol elektro - soms zweverig, soms dreunend, maar altijd met een kloppend hart - en liet het publiek in Klub C op de middag feesten als was het middernacht.