Bdsm, Tinder en een schattige golden shower: wat seks is volgens zangeres Karin Dreijer van Fever Ray

Vijf jaar geleden scheidde Karin Dreijer (42) van de vader van haar twee kinderen. Waarop de zangeres van het ter ziele gegane The Knife aan een ontdekkingsreis begon, naar zichzelf, haar lichaam en haar seksuele geaardheid. Die mondde uit in Plunge, haar tweede album onder de naam Fever Ray dat u gerust als haar coming-out mag beschouwen.

De teasers en videoclips zitten tjokvol verwijzingen naar lgbt en bdsm en de songteksten op Plunge zijn al even weinig verhullend. 'Wanna do it? If we do it, it's my way', klinkt het in Wanna Sip. En To the Moon and Back eindigt met de woorden: 'I want to run my fingers up your pussy'.

'Plunge gaat niet zozeer over mijn scheiding - het is echt geen trieste plaat -, maar wel over de fase die erop volgde: die van de herwonnen vrijheid en de energie die daarbij vrijkwam. Sinds de scheiding stel ik me nogal, euh, nieuwsgierig op', vertelt Dreijer in een exclusief interview met Knack Focus in haar thuishaven Stockholm.

Meer dan trouwen

'De plaat vertrekt in zekere zin vanuit mijn eigen lichaam, en hoe daar opnieuw zélf de controle over te krijgen. Wat windt me op? Wat bedoel ik precies als ik het over seks heb? Wat ís seks eigenlijk? Die dingen wilde ik ontdekken.'

En daar hoorde kennelijk ook een account op Tinder bij: 'Ik ben er intussen mee gestopt, maar heb het wel een tijdje gedaan, ja. Mijn identiteit hield ik geheim. En dat is echt niet zo moeilijk voor iemand die al heel haar leven gemaskerd op een podium staat.' (lacht)

Dreijer geeft ook nog tekst en uitleg bij de clip van single To The Moon And Back, waarin een theekransje uitmondt in een golden shower. 'Maar eerder een schattige. Je ziet duidelijk dat de personages er plezier in hebben.'

'Binnen bdsm worden heel duidelijke afspraken gemaakt. Je stemt vooraf in met wat er zal gebeuren, en je kunt er desgewenst altijd mee ophouden. Die structuur van wederzijdse toestemming, daar kunnen we veel van leren. Ik vind het belangrijk om dat soort dingen bespreekbaar én fun te maken. Voor mij is over seks praten iets heel politieks. Iedereen heeft het recht om zijn eigen keuzes te maken.'

De seksuele voorlichting kan op dat gebied nog veel beter, vindt Dreijer. 'Als kinderen op school over seks leren, gaat het altijd eenzijdig over heteronormativiteit, voortplanting, hoe je een baby moet maken. En als de neoliberalen over gelijke rechten voor holebi's spreken, dan hebben ze het over hun recht om te huwen. Maar er is toch veel meer dan dat?'