Bazart lost nieuwe videoclip in een regie van rapper Brihang

'Een Brihang-clip, maar dan voor Bazart', noemt Boudy Verleye de video in De Morgen. De rapper-regisseur, die ook bij Brihang steevast in zijn eigen clips voorziet, tekende er een installatie voor uit in de vorm van een gigantische doos. Voor de clip namen daar zeven vrouwen in plaats. Enkel hun armen zijn te zien, terwijl ze zich om het lichaam van een zingende Bazart-frontman Mathieu Terryn heen kronkelen.

De clip werd ingeblikt in een groot (schilders)atelier in Waregem. Het tongue in cheek-karakter ervan past volgens Terryn perfect bij wat hij in De Morgen 'de meest happy song' van de plaat noemt: Grip (omarm me).

Die nieuwe single is de voorbode van een tweede Bazart-plaat, die dit najaar verwacht wordt en waaraan een Sportpaleisconcert verbonden is, op 20/10.

Maar eerst is er nog een doortocht op Pukkelpop, waar het publiek zich op zaterdag 18/8 allicht ook al aan nieuw materiaal mag verwachten. Het concert in Kiewit wordt voorafgegaan door een try-out op 15/8 in Café Charlatan, Gent.