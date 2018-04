10 releases die u niet mag missen op Record Store Day

Brian Eno & Kevin Shields - The Weight Of History / Only Once Away My Son

Het stond in de sterren geschreven: na productiewerk voor Slowdive hokt ambientgoeroe Brian Eno nu samen met Kevin Shields, gitarist en meesterbrein van shoegazelegendes My Bloody Valentine. De exclusieve 12 inch brengt de karakteristieke sound van beide heren samen. Only Once Away My Son zuigt ons alvast mee in een wereld vol verfijnde soundscapes en oorverdovende gitaren en maakt ons heel benieuwd naar het onuitgegeven The Weight Of History.





Courtney Barnett - City Looks Pretty / Sunday Roast

Tell Me How You Really Feel, zo heet de nieuwe plaat van de Australische singer-songwriter Courtney Barnett. Voor een volwaardige plaat vol goed in het oor liggende rammelpop moet u nog wachten tot 18 mei, maar deze 12 inch is alvast een voorproefje met twee gloednieuwe singles: City Looks Pretty en Sunday Roast.





Sufjan Stevens - Mystery Of Love EP

Regisseur Luca Guadagnino had altijd al een zwak voor de krachtige lyrics van singer-songwriter Sufjan Stevens. Toen hij nummers zocht voor de soundtrack van zijn Oscargenomineerde film Call Me By Your Name, waren die dan ook snel gevonden. Treft u bijgevolg dit weekend aan op een transparante 10 inch: Visions Of Gideon, Mystery of Love (waarvoor Stevens een Grammynominatie kreeg) en een pianoversie van Futile Devices (uit het in 2010 verschenen The Age of Adz) door de Amerikaanse pianist Doveman.





Phoenix - Monologue

De vaandeldragers van de Franse indierock willen uw hart veroveren en nemen dat erg letterlijk. Monologue is een onuitgegeven track uit de sessies van hun vorige release, Ti Amo. Het nummer verschijnt op een knalrode, hartvormige plaat, inclusief doorzichtige hoes. What's not to love?





David Bowie - Welcome To The Blackout

Fans van David Bowie komen ook dit jaar aan hun trekken met maar liefst drie releases van The Thin White Duke. Daarvan is Welcome To The Blackout veruit de omvangrijkste. De drie platen bevatten het beste uit twee avonden Bowie in het Londense Earl's Court. De concerten uit 1978 werden opgenomen door huisproducer Tony Visconti en gemixt in Montreux door Bowie himself.





The National - Boxer Live in Brussels

Om de verjaardag van hun doorbraakalbum Boxer te vieren speelde The National hun vierde plaat integraal tijdens hun passage in Vorst Nationaal, en ook alleen maar daar. De liefdesverhouding tussen de New Yorkse indierockers en België wordt nu vereeuwigd op plaat in een gelimiteerde oplage van 4000 stuks.





The Undertones - Singles Box

Op een schaal van één tot vijf kreeg Teenage Kicks van The Undertones maar liefst 28 sterren van de legendarische BBC-dj John Peel. Het nummer uit 1978 groeide uit tot een punkklassieker die veertig jaar later nog steeds niet versleten is. Record Store Day viert de verjaardag van het nummer met een uitgebreide boxset.

U krijgt 13 afzonderlijke 7 inches met singles en hits uit het tijdperk van de originele frontman Fergal Sharkley, gemasterd vanop de oorspronkelijke analoge tapes en met het originele artwork.





Uncle Tupelo - No Depression Demo's

Jeff Tweedy groeide uit tot het boegbeeld van Wilco én de gehele altcountry, maar in 1990 stond het werk van de Amerikaan nog in de kinderschoenen. Toch was No Depression, de debuutplaat van zijn toenmalige band Uncle Tupelo, een baanbrekend geheel van folk, rock-'n-roll en country. De eerste hersenspinsels daarvan vindt u zaterdag terug bij uw platenboer.





Led Zeppelin - Friends / Rock and Roll

Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page nam eerder al de gehele catalogus van de legendarische hardrockband onder handen, en speciaal voor Record Store Day haalde hij een alternatieve mix van Rock And Roll en Friends van onder het stof. De songs werden respectievelijk gemixt in de legendarische Sunset Sound Studio in Los Angeles en Olympic Studios in Londen.





King Dalton - The Third

Op King Daltons laatste album The Third valt de Belgische groep, zoals we dat gewoon zijn, niet in een hokje te stoppen. Het meest ambitieuze album van de band tot nu toe staat vol met gruizige folk, blues en psychedelica. Het cd'tje kunt u al kopen sinds januari, maar nu brengt het kwaliteitslabel WasteMyRecords ook 150 exclusieve vinylplaten uit.