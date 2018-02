Method Fail: vier method actors die heel erg veel moeite deden voor heel erg weinig resultaat

JARED LETO IN CHAPTER 27

Omdat Leto's versterker van het leven altijd op elf staat, ging hij ook voor zijn rol van Mark Chapman maniakaal method. Kwam dertig kilo bij door het eten van 'ijs met olijfolie en sojasaus'. Had zoveel pijn van die plotse gewichttoename dat hij even in een rolstoel belandde. Kreeg jicht. Het resultaat: 56.000 dollar aan de Amerikaanse box office in 2008.Chapter 27wordt weinig vernoemd in Leto's carrière-overzicht. Daar is een reden voor.





50 CENT IN ALL THING FALL APART

Dertig kilogram viel 50 Cent in 2011 af voor zijn rol van kankerpatiënt inAll Things Fall Apart, op een dieet van uitsluitend vloeistoffen en drie uur lopen per dag. Zijn transformatie had hem een reputatie van serieuze acteur moeten bezorgen. Het leverde hem een direct-to-video-release en precies drie reviews opRotten Tomatoes op. Voor een film waarvan u nu aan het denken bent: 'Tiens, echt nóóit van gehoord eigenlijk.'





ADRIEN BRODY IN THE THIN RED LINE

Een klassieker. Doorliep voor zijn rol van Corporal Fife, het hoofdpersonage van het boek, een maand militair bootcamp en ging zes maanden method in erbarmelijke omstandigheden in een Australisch regenwoud. En toen veranderde regisseur Terence Malick van gedacht en herleidde hij, in de montage, de volledige rol van Brody tot één zinnetje schermtijd. Iets wat Brody ontdekte op de première, nadat hij alle promo voor de film had gedaan én nadat hij zijn ouders had uitgenodigd. Dat kwam harder aan dan Predators.

NICOLAS CAGE IN WINDTALKERS

Uit het rijke aanbod Nicolas Cage-verhalen misschien wel ons favoriete Nicolas Cage-verhaal.Windtalkersis een oorlogsfilm uit 2002 over twee mariniers die evenveel Navajo-indianen moeten beschermen. In een merkwaardige effort spendeerde Cage, bij wijze van voorbereiding, maanden aan vloeiend Navajo leren spreken.Windtalkersflopte, maar dat was nog niet het beste. Het beste was dat Nicolas Cage niet eens een Navajo-indiaan bleek te spelen, maar een van de Amerikaanse mariniers. Volgens zichzelf had hij Navajo geleerd om 'meer inzicht te krijgen in de cultuur'. Volgens John Woo had Cage zich gewoon vergist van rol en dat pas op de set ontdekt. We hebben de neiging Woo te geloven.