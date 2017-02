HBO plant film over making-of 'The Godfather'

The Godfather sleepte in de jaren 70 een resem prijzen in de wacht en vele cinefielen aanschouwen de misdaadthriller als een van de beste films aller tijden. De film is de eerste in een succesvolle maffiatrilogie die ook de titels The Godfather Part II (1974) en The Godfather Part III (1990) bevat. De klassieker lanceerde onder meer de carrières van Al Pacino, Robert Duvall en James Caan. Daarnaast redde de film de carrière van Marlon Brando uit een neerwaartse spiraal van commerciële flops.

HBO's nieuwste creatie zal onder meer Coppola's adaptatieproces vanuit Mario Puzo's roman behandelen, alsook de casting van Marlon Brando en Al Pacino. Ook de omgang met de werkelijke maffia komt aan bod.

Echo Lake Entertainment neemt de productie op zich. Mike Marcus, Doug Mankoff en Andrew Spaulding zullen instaan voor de productie. Het scenario is naar de hand van Andrew Farotte en werd al meermaals bejubeld in Hollywoodkringen. De acteurs die de originele Godfather-cast zullen vertolken, zijn nog niet bekend.