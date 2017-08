Amélie Poulain meets Wes Anderson: Belgische zalen redden 'Liza the Fox-Fairy' van de vergetelheid

Wat als Amélie Poulain eigenlijk Liza heette, een Hongaarse verpleegster was, op haar dertigste nog altijd droomde van haar prins op het witte paard én om de haverklap haar denkbeeldige vriendje spotte, de overleden, Japanse popster Tomy Tani?

Je zou in elk geval vaagweg in de buurt komen van dit heerlijk geschifte en surrealistische sprookje van regisseur Károly Ujj Mészáros. Tenminste: als je de romantiek overgiet met een smeuïg griezelsausje, want alle potentiële minnaars die Liza over de vloer krijgt, leggen op de meest bizarre manieren het loodje.

Geen wonder dat Mészáros' hoogst originele debuut - een smakelijke cocktail van fantasy, romantiek, horror en kolder - uitgroeide tot een wereldwijde festivalfavoriet, die met zijn kleurrijke retrodecors en gestileerde kitsch bij momenten wat aan het werk van Wes Anderson doet denken.

It's a fairy tale, Jim. But not as we know it.