6 must-sees op het Ramdam-filmfestival in Doornik

DODE HOEK

'Wat is erger: een junkie of een Waal? Een Waal natuurlijk: van een verslaving kun je nog afraken.' Het is maar één van de provocerende opmerkingen die in Dode hoek op de kijker afgevuurd worden. Deze Vlaamse noir vertelt het verhaal van Jan Verbeeck (Peter Van Den Begin), een onverschrokken politiecommissaris die beslist zijn carrière bij de Antwerpse drugsbrigade in te ruilen voor de extreemrechtse partij VPV.

Laverend tussen gespierde actiescènes en schrijnende grappen maakte Nabil Ben Yadir (Les Barons) niet zomaar een gepolijste genrefilm, maar een haarfijne filering van het groeiende populisme en de politieke obsessie met terreur en veiligheid. Naast Peter Van Den Begin vervolledigen ook Jan Decleir, Adil El Arbi en Tibo Vandenborre de overwegend Vlaamse cast, in de regie van een Brusselse maker die mede met Franstalig geld geproducet werd. Dat resulteert in een 100% Belgische film die weleens in beide landsgedeelten potten kan breken, en op het Ramdam-festival zijn wereldpremière krijgt.

BRIMSTONE

Dat de western niet meer tot een stoffig filmverleden vol briesende racepaarden behoort, bewees Quentin Tarantino de jongste jaren al met Django Unchained en The Hateful Eight. Ook dichter bij huis wordt er met één van de oudste filmgenres aan de slag gegaan, namelijk door de Nederlander Martin Koolhoven, die eerder met Oorlogswinter al zijn meesterschap in het epische drama bewees.

Hoewel zijn nieuwste geesteskind Brimstone volledig in Europa gedraaid werd, vertoont de film enkele Hollywoodiaanse trekjes: de cast bestaat uit Dakota Fanning, Kit Harington en Carice van Houten, en als voertaal werd voor het Engels gekozen. De plot is dan weer wél sterk geworteld in de Nederlandse traditie. De film volgt een jonge vroedvrouw wier tong uitgerukt werd, en die het leven zuurgemaakt wordt door een calvinistische priester met losse handjes. Dat Brimstone niet geschikt is voor gevoelige kijkers, is nog een understatement. De film ontkracht op beklijvende wijze de melodramatische mythe van het Wilde Westen als decor voor vrijheid en het liederlijke leven.

LION

Na het succes van Slumdog Millionaire brengt ook Lion het Indische wespennest in beeld, waar mensen mieren worden en iemand terugvinden een herculeswerk is. Dat ondervindt ook de verloren zoon Saroo (Dev Patel), die op een treinreis van duizenden kilometers met eindbestemming Calcutta zijn broer verliest en plots alleen moet overleven. Na maandenlange omzwervingen komt hij in een weeshuis terecht en wordt hij door een Australische familie geadopteerd. 25 jaar later belandt hij in een identiteitscrisis, en beslist hij zijn roots terug op te sporen. Een tearjerker van formaat die bovendien gebaseerd werd op ware feiten, en waarbij de verschijning van Nicole Kidman het zakdoekgehalte verder de hoogte in drijft.

HOME

Hormonen en familieperikelen: het blijft een succesvolle combinatie, én het stokpaardje van de internationaal gelauwerde, vaderlandse filmrevelatie Fien Troch. Wetenschappelijk werd vastgesteld dat de prefrontale hersenkwab bij pubers nog niet volledig volgroeid is, waardoor er wel eens kronkels de kop opsteken die de modale burger niet altijd kan vatten. Dat is ook het geval bij Kevin, die een tijdje in de jeugdgevangenis heeft doorbracht, zijn neef Sammy en diens beste vriend John. De drie raken verwikkeld in familiale intriges en emotionele spelletjes, waarbij ze de grenzen van de moraliteit aftasten en maar nauwelijks op het begrip van hun nerveuze ouders kunnen rekenen. Gelukkig toont regisseur Fien Troch dat begip wél, terwijl ze zonder te oordelen en op een eerder documentaire wijze de hoofden van haar personages ontleedt. Trochs haalde haar lief en stermonteur Nico Leunen opnieuw aan boord, dit keer ook als coscenarist.

MANCHESTER BY THE SEA

Casey 'broer van Ben' Affleck mocht een week geleden al de Golden Globe voor Beste Acteur in ontvangst nemen voor zijn vertolking in Manchester By The Sea. En terecht. Affleck kruipt hier in de huid van Lee Chandler, een uitgebluste portier die plots te horen krijgt dat zijn broer overleden is en de voogdij krijgt over zijn 15-jarig neefje Patrick. Hij wordt genoopt terug te keren naar zijn geboortedorp Manchester-By-The-Sea, waar hij niet alleen het onverwachte ouderschap maar ook de spoken uit zijn verleden moet bekampen. Dat uit zich onder andere in de ongemakkelijke confrontatie met zijn ex-vrouw Randi (Michelle Williams). Ondanks de zwaarmoedige thematiek is dit geen donkere film, maar een prent met mooi en uitgepuurd camerawerk en een elegante klassieke score die een licht werpt op een wereld waarin de klok net iets trager dan bij ons lijkt te tikken.

MA VIE DE COURGETTE

Als tegenbeweging op al dat dramatische geweld, worden op het Ramdam-festival ook enkele knappe animatiefilms in de kijker gezet. Ma Vie De Courgette mag dan wel klinken als een prentenboek om Franse kleuters fruitnamen mee aan te leren, in realiteit gaat het om een fijngevoelige film over verlies en eenzaamheid. Ma Vie de Courgette is de bewerking van een volwassenenboek van Gilles Paris door scenariste Céline Sciamma, die eerder ook de coming-of-age-verhalen Girlhood en Tomboy afleverde. De regie was in handen van de Zwitser Claude Barras, die middels stopmotion prachtige figuurtjes creëerde die charismatisch zijn in al hun onvolmaaktheid.