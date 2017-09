Rene Denfelds nieuwe roman 'The Child Finder': u wacht maar beter niet op de vertaling

Drie jaar is het geleden dat Madison in de sneeuw verdween. Haar ouders stopten langs de weg voor een plaspauze, een gure windvlaag schepte wat vlokken op, ze keken om, en weg was Madison. De bossen van Oregon zijn geen menslievende plek, zeker niet in de winter - zonder thermische kledij vries je in enkele uren dood. De kans dat Madison ooit levend weer opduikt, is quasi nul. Maar haar ouders zijn koppig en huren Naomi in, iemand die kinderen vindt: net als een profiler die de logica v...