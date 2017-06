De Tussenstand: de tien beste strips van het voorjaar

1. Guirlanda (Lorenzo Mattotti)

De grote terugkeer van de maestro naar het stripverhaal, een dikke ode aan Tove Janssons Moemins en de werelden van Moebius in een sobere, maar hemels vloeiende lijnvoering. Helaas nog niet in het Nederlands beschikbaar.

2. Leve de branding (David Prudhomme & Pascal Rabaté)

Het lijkt misschien gemakkelijk om te lachen met toeristengedrag tijdens een zonnige dag aan zee, maar Prudhomme en Rabaté kijken ernaar met een ontwapenende ironie in een inventief kettingverhaal. Het felle zomerlicht komt je uit het boek tegemoet.

3. De kraai op gymschoenen (Fred)

Na Het kleine circus vorig jaar is één van de andere absolute topwerken van Philémon-auteur Fred vertaald. Met dit boek over een menselijke kraai verwerkte hij twintig jaar geleden een depressie. Een man verandert kafkaïaans van gedaante en voelt zich daardoor buitengesloten, vreemd genoeg meer om zijn schoeisel dan om zijn veren.

4. Het verslag van Brodeck 1 (Manu Larcenet & Philippe Claudel)

Manu Larcenet wentelt zich graag in de hel die volgens zijn vriend Sartre te vinden is bij de medemens. Voor deze stripversie van een roman van Claudel over de wreedheid van een kleine gemeenschap weze hem dat vergeven, omdat hij de dreigende sfeer in indrukwekkende zwarte natuurtaferelen giet.

5. Gegijzeld (Guy Delisle)

Twintig jaar geleden werd Christophe André, een medewerker van Artsen Zonder Grenzen, in de Kaukasus ontvoerd. Geen betere stripauteur om tegelijk de dagelijkse angst en de oneindige verveling van zo'n gijzeling in een stripverslag weer te geven dan Guy Delisle. Zelfs een man die maandenlang op een matras ligt, wordt bij hem boeiend.

6. De Arabier van de toekomst 3: 1985-1987 (Riad Sattouf)

Riad Sattouf heeft geen gewone jeugd gehad, als kind van een Syrische universiteitsdocent en een Franse moeder. Na een bizarre periode in Libië, pendelt hij in dit deel met zijn moeder tussen Syrië en Frankrijk en ontdekt zo grote verschillen tussen de landen: geen lijfstraffen in de scholen in Frankrijk en geen gezamenlijk gebed.

7. Donjon Monsters 7: Mijn zoon de moordenaar (Blutch, Joann Sfar & Lewis Trondheim)

De lichtvoetige fantasy van Donjon mixt de grootheidswaanzin van de comicsuniversa van DC met Tolkien en met de inbreng van een vlotte generatie Franse stripauteurs die in de jaren negentig debuteerde. Mijn zoon de moordenaar is een sleutelalbum in de reeks en niet alleen omdat het door virtuoos Blutch is getekend.

8. Wolven (Ward Zwart & Enzo Smits)

Sfeer is alles in het officiële stripdebuut van Ward Zwart. Tienerjongens vervelen zich een zomer lang in het fictieve dorpje Hazenberg, halverwege tussen de Kempen en de VS. Ze hangen rond en schoppen soms keet. Hun jeugd is tegelijk een trots en een vloek, hun omgeving tegelijk mooi en desolaat. Een boek met verrassende extraatjes, zoals een reclamefolder uit een van de verhalen.

9. Ik, moordenaar (Keko & Antonio Altarriba)

In het seriemoordenaargenre is al heel veel geprobeerd, maar dit hadden we nog niet gezien. De moordenaar blijkt prof aan een Baskische universiteit, net zoals de scenarist van dit boek, en ziet er bovendien ook precies uit zoals de scenarist van dit boek. Even amusante als moderne variant op W.F. Hermans' Onder professoren als als thriller.

10. Kakkerlak (Halfdan Pisket)

Voor wie wil beseffen wat migranten doormaken op weg naar het Westen, is Piskets biografie van zijn vader uitermate geschikte lectuur. Van een klein dorpje in Turks Armenië naar Denemarken, het was ook tientallen jaren geleden een tocht vol drempels, die zijn vader uiteindelijk in de zware criminaliteit deed belanden.