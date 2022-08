VRT schrapt regionaal ochtendblok op Radio 2

De VRT stopt begin volgend jaar met aparte ochtendshows voor elke provincie op Radio 2. In de plaats komt er een nieuw ‘nationaal’ programma met Peter Van de Veire, die daarmee zijn radiocomeback maakt.

De openbare omroep maakte de wijziging bekend bij de voorstelling van de najaarsprogrammatie van zijn tv- en radiozenders. Peter Van de Veire zal in het nieuwe programma, tussen 6 en 9 uur, wel nog aandacht hebben voor de regio’s.

De VRT zegt dat veel Vlamingen wel nog regionieuws willen, maar de manier waarop ze dat consulteren, verandert wel. De omroep gaat daarom meer in digitaal investeren, maar blijft wel elke weekdag zeven regionale nieuwsbulletins aanbieden.

Het middagprogramma op Radio 2, nog steeds de meest beluisterde radiozender van Vlaanderen, blijft wel nog “ontkoppeld” en ook in het weekend zullen er meer momenten zijn met een apart aanbod per provincie.