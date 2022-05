© National

Judd Apatow is gefascineerd door ouder worden. Steevast worden zijn films bevolkt door laatbloeiers die stuntelend door het leven gaan tot hun omgeving (zie: 40 Year Old Virgin) of een gebeurtenis (zie: Knocked Up) hen dwingt om eindelijk eens volwassen te worden. Uit de vele ongemakken die deze geforceerde coming of age teweeg brengt, puurt de Amerikaan hilarische puberhumor. Zo ook in This Is 40, misschien wel ‘s mans persoonlijkste komedie. In deze film uit 2012 schetst Apatow een weinig flatterend portret van een koppel dat op het punt staat veertig te worden. Dat hij ervoor koos om zowel zijn bloedeigen vrouw Leslie Mann als hun twee dochters op te voeren, spreekt boekdelen over zijn eigen midlifecrisis. Onlangs vertelde Apatow dat This Is 40 goed ouder is geworden. De kans is dus groot dat This Is 50 er zit aan te komen. Misschien is de komediekoning tegen dan wel oud en wijs geworden.