Ja, The Time Traveler’s Wife is wel degelijk een film uit 2009 met Eric Bana en Rachel McAdams in de hoofdrollen. Nu kreeg Steven Moffat (Doctor Who, Sherlock) het fiat om het boek van Audrey Niffenegger voor HBO te bewerken. Niet geheel onlogisch, want de Britse scenarist deed zijn huiswerk al ten tijde van Doctor Who. ‘Ik was zo verliefd op Niffeneggers boek dat ik er ooit een Doctor Who-aflevering aan heb opgedragen’, zegt Moffat aan Entertainment Weekly. Centraal staat het liefdespaar Clare (Rose Leslie, Game of Thrones) en Henry (Theo James, Divergent). Hun ogenschijnlijk perfecte huwelijk heeft één beletsel: tijdreizen. Bibliothecaris Henry leidt aan een genetische afwijking waardoor hij op willekeurige momenten door de tijd glipt. Geen evidente basis voor een normale relatie. ‘Door het tijdreizen wordt een banaal liefdesverhaal op een briljante wijze herschikt’, aldus Moffat. ‘Dat leent zich perfect tot een serie.’